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中國大陸取消ECFA部分關稅減讓 台塑表遺憾：盼兩岸儘速對話

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大陸宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，圖為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）示意圖。本報資料照片
大陸宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，圖為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）示意圖。本報資料照片

中國大陸宣布終止海峽兩岸經濟合作框架協定（ECFA）部分關稅減讓，我石化業龍頭台塑集團發布聲明表達遺憾，希望兩岸能儘速對話解決兩岸經貿關係中的各類問題。

大陸此次出手終止部分ECFA關稅減讓，以石化業產品為主，台塑集團今天以總管理處名義發布聲明，表達對此事的憂心。

台塑集團指出，基於2010年6月起，兩岸在九二共識基礎上，所簽署的ECFA對兩岸經濟發展有重大貢獻，但很遺憾大陸即將中止ECFA部分石化產品的關稅減讓，這對台灣的很多產業影響很大。

希望兩岸經貿應該加強交流合作而非對抗或中斷，兩岸關係能夠重回和平發展軌道，兩岸政府能夠對話，儘速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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