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巨人軍來台／阿部慎之助為台灣棒球應援 盼透過大巨蛋更蓬勃發展

中央社／ 台北3日電
讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合第二戰，讀賣巨人隊監督阿部慎之助。記者余承翰／攝影
讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合第二戰，讀賣巨人隊監督阿部慎之助。記者余承翰／攝影

日職讀賣巨人隊今天與中職樂天桃猿隊交流賽以0比0握手言和，巨人教頭阿部慎之助表示，今天整體打擊發揮不好，不過很高興能跟台灣球隊比賽，希望台灣棒球藉由大巨蛋落成更蓬勃發展。

阿部慎之助在選手時期從世界棒球經典賽、奧運等，跟台灣隊對戰過很多次，這次以總教練身分跟台灣職棒球隊對決，他表示，「作夢都沒有想到有一天以總教練身分來到台灣，跟台灣球隊進行比賽，可以在國際賽跟台灣對決是很值得高興的事情，希望未來多有交流的機會。」

台北大巨蛋今天湧進3萬890名觀眾進場，為台灣棒球史上第2多進場觀眾數，僅次於昨天巨人與中信兄弟的3萬7890人，巨人交流賽2天加起來湧進6萬8780人次觀眾。

對此阿部慎之助認為，有球迷才會是職棒運動，台灣如今有這麼棒的大巨蛋產生，希望台灣職棒更蓬勃發展，「我願意為台灣職棒加油，藉由大巨蛋落成，希望有更多球迷進場看比賽，愈多球迷進場，選手的鬥志就會愈高昂。」

此戰桃猿隊投手群包括威能帝（PedroFernandez）、陳冠宇、黃子鵬、陳柏豪、舒治浩聯手壓制巨人隊打線，讓他們全場僅敲出1支安打。

阿部慎之助表示，「今天這場比賽打擊發揮得不是很好，安打數偏低、沒有得到分數，被樂天完全封鎖，不過最終結果是可以的，透過比賽呈現出很多要反省的問題，可以運用在接下來的球季當中。」

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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