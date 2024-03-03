巨人軍來台／陳冠宇中繼無失分 岡本和真主動搭話給驚喜
樂天桃猿隊投手陳冠宇今天在與讀賣巨人交流賽中繼登板，投2局僅被敲出1支安打、無失分，兩隊0比0握手言和。賽前合照時岡本和真、坂本勇人主動打招呼，陳冠宇直呼是一大驚喜。
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」在台北大巨蛋舉行，今天巨人隊與樂天桃猿隊交手，桃猿隊4局換上具有旅日資歷的投手陳冠宇登板投球，陳冠宇4局稍微有危機，投出保送、隊友發生失誤，但及時回穩、沒有失分。
陳冠宇5局下續投，2人出局後被敲出安打，今天總計投2局被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，拿下中繼成功。
陳冠宇表示，今天登板前教練團就有提醒，雖然有危機但結果不錯，變化球的控制能力比去年好，今年需要拉長投球局數，需要多仰賴變化球，總教練古久保健二每局間都有提醒，與其一直投直球讓打者打成界外球，不如多使用變化球可以更輕鬆一點。
跟過去在日本巨蛋投球相比，陳冠宇說，台北大巨蛋看起來視野比較寬廣，投起來很舒服，投手丘的土感覺跟主場樂天桃猿棒球場類似；但許多投手提出的左右兩側和後段傾斜度比較大，確實需要特別注意，還有人工草皮滾地球會減速，處理上也要特別小心。
今天賽前兩隊合照時，陳冠宇也有「驚喜」，他解釋一開始沒有主動去跟巨人隊的球員打招呼，是怕對方不記得，但合照時岡本和真對到眼，主動過來寒暄、詢問近況，陳冠宇問岡本和真怎麼還記得他，岡本和真回覆「當然記得，對戰這麼多次」。
陳冠宇表示，不只岡本和真，坂本勇人和巨人隊總教練阿部慎之助都有主動找他，很開心被巨人隊的看板球星記得，「算是賽前的驚喜」。
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