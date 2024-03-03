巨人軍來台／30890人進場史上次高 巨猿強投交鋒前5局戰平

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」第二戰今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人隊與樂天桃猿隊之戰，吸引30890人進場，締造台灣棒球史進場人數次高紀錄，最高則是昨天巨人與中信兄弟共同締造的37890人。

樂天桃猿隊今天開賽就由林立的二壘安打點燃大巨蛋歡呼聲，而讀賣巨人隊強投菅野智之面對猿隊猛攻，屢屢化解攻勢，前兩局各被敲1安，但靠著雙殺守備、盜壘阻殺，化險為夷，3局上更是面對二、三壘無人出局危機，靠連2K加上滾地出局凍結壘包。

猿隊無法攻下分數，巨人隊也被猿隊先發投手威能帝壓制，威能帝對巨人隊3局沒被敲出安打，還投出5次三振，吞K苦主包含坂本勇人、岡本和真。

在兩隊投手壓制下，5局打完，雙方仍以0：0戰平，而此時大螢幕打出進場人數為30890人，成為史上唯二破3萬人的棒球賽事之一。