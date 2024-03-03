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巨人軍來台／曾被古久保罵翻 歐可耶瑠偉感恩的心再會
讀賣巨人隊野手歐可耶瑠偉今天賽前練習時，特別走到三壘休息區前，與樂天桃猿隊總教練古久保健二打招呼，過去在樂天金鷲隊時古久保的嚴厲指導，讓歐可耶瑠偉感謝至今。
歐可耶瑠偉是2015年日職選秀樂天隊第一指名，直到去年才轉戰讀賣巨人隊，因為「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」來台，才有機會與這位初進職棒的恩師再會。
兩人今天有說有笑，不過歐可耶瑠偉透露，自己剛進職棒時，常常被古久保健二責罵，「自己年輕的時候，做了很多不該做的事，也因為有他的指導，讓我在個性上成長很多，他是很好的教練。」
歐可耶瑠偉表示，因為棒球的關係，這是第三次來台灣，上一次是跟樂天隊到台灣打交流賽，「這次穿上不同球衣，心境上有很大不同，要為自己的棒球生涯打拚，必須要更加努力。」
也因為這次巨人隊來台灣交流賽，歐可耶瑠偉有機會與住在台灣的法籍姨丈相會，「平常很少有這個機會，這次家人們也跟我一起來台灣，藉由這次機會家族旅行，也能夠與在台灣的家人相聚，這是很棒的事情。」
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