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巨人軍來台／巨人vs.桃猿先發打序出爐 秋廣優人換棒次

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
讀賣巨人隊秋廣優人。記者余承翰／攝影
讀賣巨人隊秋廣優人。記者余承翰／攝影

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合連兩天在台北大巨蛋開打，昨天巨人隊先以4：1擊敗中信兄弟隊，今天換樂天桃猿隊接力挑戰，MVP林立扛起開路先鋒，巨人隊陣容也做出調整。

猿隊排出全一軍陣容，林立之後，梁家榮、廖健富、朱育賢都是主力打者，捕手則交給年輕而受期待的的宋嘉翔擔任，林泓育擔任指定打擊。

巨人隊今天開路先鋒改由佐佐木俊輔擔任，昨天單場三安的秋廣優人棒次從第9改為第7，守備位置也從一壘換成熟悉的左外野。

樂天桃猿隊先發打線

第一棒 林立 二壘手

第二棒 梁家榮 三壘手

第三棒 廖健富 一壘手

第四棒 朱育賢 左外野

第五棒 林承飛 游擊手

第六棒 林泓育 指定打擊

第七棒 陳晨威 中外野

第八棒 成晉 右外野

第九棒 宋嘉翔 捕手

先發投手 威能帝

讀賣巨人隊先發打線

第一棒 佐佐木俊輔 右外野

第二棒 門脇誠 游擊手

第三棒 坂本勇人 三壘手

第四棒 岡本和真 一壘手

第五棒 吉川尚輝 二壘手

第六棒 長野久義 指定打擊

第七棒 秋廣優人 左外野

第八棒 萩尾匡也 中外野

第九棒 岸田行倫 捕手

先發投手 菅野智之

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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