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巨人軍來台／旅美生涯歷經多座巨蛋 林子偉看台北這顆真的不容易
樂天桃猿隊迎戰讀賣巨人隊，大部分教練、球員都是首次踏進台北大巨蛋，擁有多年旅美資歷的林子偉，並非生涯巨蛋初體驗，但在國內感受就是不同，用「很新鮮」形容，他說：「蠻漂亮的，在台灣有這樣的球場很不容易。」
林子偉旅美時期的巨蛋體驗包括藍鳥、光芒、太空人隊主場，但還未去過日本任何巨蛋。
猿隊今天先發名單未有林子偉，他因手腕舊傷還在調整，確定無法亮相；他表示，很期待30日開幕戰能在大巨蛋出賽，按照進度應該可以趕上，但也要小心不要再受傷，希望球季賽身體健康。
過去旅美時期看慣巨蛋，不同場地仍有一些差異，他說：「太空人是打季後賽，氣氛不一樣；若是球季賽，藍鳥很大、很震撼，比台北大巨蛋大很多，左外野是飯店，得分和全壘打都很大聲。」
今天只能坐在邊觀戰，林子偉覺得有些可惜，他表示，能跟巨人進行交流賽是很棒的經驗，以前幾乎未和日本球隊交手，很少遇過日本投手，只在澳洲遇過一位右投。
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