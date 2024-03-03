巨人軍來台／台北大巨蛋37890人進場 締造台棒球史

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」昨天在台北大巨蛋吸引3萬7890人進場，球迷不只見證歷史，場上有好表現時起立歡呼，聲勢浩大。記者侯永全／攝影 即使台北冷雨紛飛，「TOYOTA 二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」 依舊在台北大巨蛋掀起熱浪，讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征六Ｋ令球迷感嘆，秋廣優人三支安打擊中要害，現場也不吝鼓掌，啦啦隊「VENUS」後空翻表演更引起驚呼。

讀賣巨人隊與中信兄弟隊的人氣球隊之爭，吸引三萬七八九○人進場，共同締造台灣棒球票房歷史，巨人隊以四比一擊敗中信兄弟隊搶首勝，隊史來台十五場交流賽的第十一勝，今晚換樂天桃猿隊發起挑戰。

巨人隊捕手大城卓三說：「我們是玩真的」。巨人隊排出全一軍明星陣容，坂本勇人、岡本和真、長野久義、大城卓三、門脇誠都先發亮相，不因交流賽縮水；中信兄弟隊同樣主力盡出，由王威晨敲出全隊首安，曾頌恩敲回第一分。

球員的精采表現，在超過三萬人的吶喊聲中顯得更特殊，巨人隊總教練阿部慎之助特別稱讚台灣球迷的熱力應援，兩隊交手過程精采，球迷的支持令人感動。

讀賣巨人對中信兄弟交流賽，兩隊在比賽之前合影，留下歷史性的鏡頭。記者侯永全／攝影

廿一歲秋廣優人是其中一員，身穿巨人隊五十五號球衣，不負「新．哥吉拉」之名，身高兩百公分的他銳利揮棒，單場「猛打賞」支支關鍵，二局上、六局上、七局上的安打，敲回三分打點，包含敲回台北大巨蛋職棒對戰的第一分打點。

戶鄉翔征是新一代王牌代表，三局無失分，僅被敲出兩安打，狂賞六次三振，其中四次製造揮棒落空，在觀眾席的台灣球迷跟著響起嘆息聲，驚異日職一軍強投的實力。

中信兄弟隊總教練平野惠一就說：「巨人隊投手調整得還不錯，能夠這樣對決，是很好的學習機會。」他也點出，巨人隊選手守備上也非常賣力，「很多精采的守備，選手都沒有放鬆，巨人隊表現跟態度真的很好，很值得我們球隊學習。」

巨人隊內野守備滴水不漏，三局上演雙殺守備化解危機，中信兄弟隊黃金游擊手江坤宇也不落人後，九局上美技飛撲，攔下秋廣優人的游擊滾地球，坂本勇人還親自跟他說：「Nice play」。