巨人軍來台／被3萬人罵也是難得經驗 徐博瑋菜鳥扛先發

生涯還沒在一軍出賽過，中信兄弟隊新人捕手徐博瑋先「解鎖」台北大巨蛋先發，難掩緊張情緒，投捕教練王峻杰則是告訴他，即便被3萬人罵也是難得緊張，要他放開來去表現。

徐博瑋為去年兄弟在選秀會上第二指名，在二軍出賽6場、一軍0場，今天出戰讀賣巨人隊被賦予先發任務，搭配洋投克迪。

連演唱會都沒參與過3萬人的場面，更何況是自己在台北大巨蛋場內先發，徐博瑋坦言心情緊張，來到球場剛換完衣服聽到自己要先發時還嚇了一跳，與克迪是初次搭配，就連暗號也都是剛剛才確認完畢。

徐博瑋說：「自己想很多，越想越緊張，王教練（王峻杰）就說，這是大家夢想的場合，能夠被3萬人罵也是很好的經驗。」陳家駒也叫他不要緊張、要扛住。

賦予小將先發捕手任務，兄弟教頭平野惠一表示，高宇杰、林吳晉瑋身體都有不適，希望他們盡快好起來，所以今天兩人都不會安排上場，也向兩人的球迷表達歉意讓他們撲空。

平野表示，「徐博瑋春訓有表現出好的內容，我們也很期待他的表現，畢竟是新人，失誤是理所當然，但若有好表現，希望大家也可以給他鼓勵。」