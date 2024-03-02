巨人軍來台／被3萬人罵也是難得經驗 徐博瑋菜鳥扛先發
生涯還沒在一軍出賽過，中信兄弟隊新人捕手徐博瑋先「解鎖」台北大巨蛋先發，難掩緊張情緒，投捕教練王峻杰則是告訴他，即便被3萬人罵也是難得緊張，要他放開來去表現。
徐博瑋為去年兄弟在選秀會上第二指名，在二軍出賽6場、一軍0場，今天出戰讀賣巨人隊被賦予先發任務，搭配洋投克迪。
連演唱會都沒參與過3萬人的場面，更何況是自己在台北大巨蛋場內先發，徐博瑋坦言心情緊張，來到球場剛換完衣服聽到自己要先發時還嚇了一跳，與克迪是初次搭配，就連暗號也都是剛剛才確認完畢。
徐博瑋說：「自己想很多，越想越緊張，王教練（王峻杰）就說，這是大家夢想的場合，能夠被3萬人罵也是很好的經驗。」陳家駒也叫他不要緊張、要扛住。
賦予小將先發捕手任務，兄弟教頭平野惠一表示，高宇杰、林吳晉瑋身體都有不適，希望他們盡快好起來，所以今天兩人都不會安排上場，也向兩人的球迷表達歉意讓他們撲空。
平野表示，「徐博瑋春訓有表現出好的內容，我們也很期待他的表現，畢竟是新人，失誤是理所當然，但若有好表現，希望大家也可以給他鼓勵。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言