快訊

影／讀賣巨人啦啦隊「VENUS」8人跨海應援 賽前亮相吸睛

高雄前鎮油槽清洗工安事故 工人身亡！李長榮發布聲明了

總統府憲兵中彈亡！死者父兄北上相驗 死因出爐

巨人軍來台／被3萬人罵也是難得經驗 徐博瑋菜鳥扛先發

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊新人捕手徐博瑋。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊新人捕手徐博瑋。記者陳宛晶／攝影

生涯還沒在一軍出賽過，中信兄弟隊新人捕手徐博瑋先「解鎖」台北大巨蛋先發，難掩緊張情緒，投捕教練王峻杰則是告訴他，即便被3萬人罵也是難得緊張，要他放開來去表現。

徐博瑋為去年兄弟在選秀會上第二指名，在二軍出賽6場、一軍0場，今天出戰讀賣巨人隊被賦予先發任務，搭配洋投克迪。

連演唱會都沒參與過3萬人的場面，更何況是自己在台北大巨蛋場內先發，徐博瑋坦言心情緊張，來到球場剛換完衣服聽到自己要先發時還嚇了一跳，與克迪是初次搭配，就連暗號也都是剛剛才確認完畢。

徐博瑋說：「自己想很多，越想越緊張，王教練（王峻杰）就說，這是大家夢想的場合，能夠被3萬人罵也是很好的經驗。」陳家駒也叫他不要緊張、要扛住。

賦予小將先發捕手任務，兄弟教頭平野惠一表示，高宇杰、林吳晉瑋身體都有不適，希望他們盡快好起來，所以今天兩人都不會安排上場，也向兩人的球迷表達歉意讓他們撲空。

平野表示，「徐博瑋春訓有表現出好的內容，我們也很期待他的表現，畢竟是新人，失誤是理所當然，但若有好表現，希望大家也可以給他鼓勵。」

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

延伸閱讀

巨人軍來台／3隊激鬥大巨蛋 賽事直播聯合新聞網看得到

巨人軍來台／本來不想說的…兄弟平野教頭鬆口作戰準則

巨人軍來台／大勢因傷缺陣 王威晨IG私訊關心獲回應心花開

巨人軍來台／宣告賽事開打 巨人監督：最好的都帶來了

相關新聞

巨人軍來台／兄弟打線出爐！ 陳俊秀扛四棒 新人徐博瑋蹲捕

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天就要在台北大巨蛋登場，中信兄弟隊打先鋒，今天先發打線公布，由陳俊秀擔任第四棒。

巨人軍來台／台日巨蛋差異 詹子賢：日本有拉麵吃到肥滋滋

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天就要在台北大巨蛋登場，詹子賢擔任中信兄弟隊第五棒、左外野手，解鎖生涯第三顆巨蛋，被問到...

巨人軍來台／啦啦隊VENUS跨海應援 異口同聲最愛小籠包

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，濕冷天氣中不僅有巨蛋遮風擋雨，讀賣巨人...

巨人軍來台／被3萬人罵也是難得經驗 徐博瑋菜鳥扛先發

生涯還沒在一軍出賽過，中信兄弟隊新人捕手徐博瑋先「解鎖」台北大巨蛋先發，難掩緊張情緒，投捕教練王峻杰則是告訴他，即便被3...

影／讀賣巨人啦啦隊「VENUS」8人跨海應援 賽前亮相吸睛

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」在台北大巨蛋開打，今、明兩天與中信兄弟、樂天桃猿打交流賽。讀...

巨人軍來台／3隊激鬥大巨蛋 賽事直播聯合新聞網看得到

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合明、後天於台北大巨蛋登場，聯合新聞網也將直播兩場賽事，即便無法到場的球迷，也能透過聯合新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。