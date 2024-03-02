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巨人軍來台／啦啦隊VENUS跨海應援 異口同聲最愛小籠包

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，濕冷天氣中不僅有巨蛋遮風擋雨，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情，來到台灣後最喜歡的美食，8位成員異口同聲說：「小籠包。」

遠道而來的「VENUS」為了這次交流賽，特別準備專新舞步，隊長伊藤Ruuna就說：「球隊到此比賽，我們也有不能輸的決心，期待與台灣的啦啦隊一起演出。」

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影

讀賣巨人隊來台與中信兄弟樂天桃猿隊交手，三隊啦啦隊也在場邊獻技，2月29日就已在大巨蛋一同彩排、交流，伊藤Ruuna說：「台灣的大家都非常可愛，腿都好細，每次看到就覺得卡哇伊、卡哇伊。」

跟日職在場中應援不同，台式應援都是在觀眾席帶動球迷熱情，伊藤Ruuna也表示，團隊為此準備新的舞蹈，有5位成員是第一次在看台上表演。

除了工作，VENUS也把握時間體驗台灣美食，說到小籠包，也同聲用中文回答：「好吃！」伊藤Ruuna也期待藉由這次交流賽，增加與台灣的交流，希望能與台灣啦啦隊成為好朋友。

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也展現應援熱情。記者季相儒／攝影

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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