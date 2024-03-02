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巨人軍來台／中信克迪先發 第4棒保密

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
中信兄弟隊昨天下午在台北大巨蛋練球，今將擔任先發投手出戰讀賣巨人的克迪（中）參與投手守備練習。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊昨天下午在台北大巨蛋練球，今將擔任先發投手出戰讀賣巨人的克迪（中）參與投手守備練習。記者余承翰／攝影

面對讀賣巨人軍襲來，中信兄弟樂天桃猿隊都推出洋投迎敵，今晚中信兄弟由新左投克迪扛起「克敵任務」，至於第四棒人選，總教練平野惠一說是「祕密」。

前天已進台北大巨蛋練球的猿隊，先一步亮牌由威能帝先發，昨黃衫軍也確定由克迪打頭陣，兩軍都以外援面對日職強權巨人，全力搶勝。

克迪去年效力南韓職棒，今年首度挑戰中華職棒，過去在首爾高尺巨蛋和大聯盟光芒、遊騎兵隊的巨蛋球場都曾出賽過，如今再多收集一顆台灣的巨蛋，他說「一進來就覺得滿漂亮，讚嘆台灣花了這麼多心血在蓋這個巨蛋」。春訓就有機會在三萬人的場合出賽，更是讓他直呼超級興奮。

至於兄弟的第四棒要交給誰？平野透露，目前已經大概決定，「但第四棒還是祕密」。新同學陳俊秀被視為可能性最高的人選；兄弟陣中有傷兵狀況有待觀察，捕手高宇杰身體不適，守護神呂彥青則受腸胃炎之苦，這幾天體重掉了幾公斤，今天能否上陣還是未知數。

巨人推出年輕王牌、經典賽國手戶鄉翔征先發。針對此役，中信兄弟隊長王威晨有預先做功課，「看過影片，他有不錯的指叉球，球速在一五○公里左右，投球位置很有引誘性，對我來說是滿大挑戰」。

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