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幫助客戶淨零轉型 國泰金：讓資金走向永續低碳

聯合報／ 願景工程記者孫文臨／杜拜報導
國泰金控總經理李長庚昨赴杜拜參與全球氣候高峰會分享綠色金融看法。願景工程記者孫文臨／攝影
國泰金控總經理李長庚昨赴杜拜參與全球氣候高峰會分享綠色金融看法。願景工程記者孫文臨／攝影

聯合國第廿八屆氣候峰會（ＣＯＰ28）正在杜拜舉行，今年峰會大家都很關心「錢在哪裡」，峰會官網還製作金融儀表板，直播各項計畫資金狀況，目前總額已超過八三三億，其中「氣候金融」占八成。國泰金控總經理李長庚直言，金融業在淨零碳排扮演重要角色，「我們希望讓其資金往永續、低碳的正確方向去」。

國泰一直是台灣永續金融的先行者，從二○一四年成立責任投資小組後，參與國際的赤道原則、聯合國責任投資原則、永續保險原則、責任銀行原則等，也是亞洲投資人氣候變遷聯盟的主席。李長庚今年親自飛到杜拜，昨受邀到世界氣候高峰會進行開幕致詞。

李長庚表示，氣候變遷是所有人的事。國泰透過投融資，支持業者投入低碳轉型、循環經濟及生物多樣性，並透過議合等手段要求表現較差的企業改變思維，投入淨零行列，「否則就會失去資金支持」。

李長庚說，剛開始國泰要加入赤道原則時，公司內部也存在反對聲音，因為有些客戶一定會受影響，「要不就放棄那些公司，不然就幫助他們」。而國泰選了後者，以資金議合的方式，讓企業知道如果再不改變，會影響其資金與股價、國際訂單等，成功促使許多企業推動轉型、承諾淨零碳排。

李長庚說，今年峰會特別關注綠色金融議題，大家也開始建立更完善機制，國發會可參考國際作法，以公私合營的方式引入更多民間資金挹注到氣候行動上。

長庚 氣候變遷 杜拜

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