幫助客戶淨零轉型 國泰金：讓資金走向永續低碳

聯合國第廿八屆氣候峰會（ＣＯＰ28）正在杜拜舉行，今年峰會大家都很關心「錢在哪裡」，峰會官網還製作金融儀表板，直播各項計畫資金狀況，目前總額已超過八三三億，其中「氣候金融」占八成。國泰金控總經理李長庚直言，金融業在淨零碳排扮演重要角色，「我們希望讓其資金往永續、低碳的正確方向去」。

國泰一直是台灣永續金融的先行者，從二○一四年成立責任投資小組後，參與國際的赤道原則、聯合國責任投資原則、永續保險原則、責任銀行原則等，也是亞洲投資人氣候變遷聯盟的主席。李長庚今年親自飛到杜拜，昨受邀到世界氣候高峰會進行開幕致詞。

李長庚表示，氣候變遷是所有人的事。國泰透過投融資，支持業者投入低碳轉型、循環經濟及生物多樣性，並透過議合等手段要求表現較差的企業改變思維，投入淨零行列，「否則就會失去資金支持」。

李長庚說，剛開始國泰要加入赤道原則時，公司內部也存在反對聲音，因為有些客戶一定會受影響，「要不就放棄那些公司，不然就幫助他們」。而國泰選了後者，以資金議合的方式，讓企業知道如果再不改變，會影響其資金與股價、國際訂單等，成功促使許多企業推動轉型、承諾淨零碳排。

李長庚說，今年峰會特別關注綠色金融議題，大家也開始建立更完善機制，國發會可參考國際作法，以公私合營的方式引入更多民間資金挹注到氣候行動上。