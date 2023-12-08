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藍白轟政府 「人民最缺好日子」
「台灣二○二三代表字大選」票選結果公布，「缺」拿下第一名。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，除了「缺」字，「蛋」的票數也緊追其後，顯見全民在這一年對缺電、缺工、缺蛋、缺民生物資等的百般無奈；民進黨執政下，人民真正最缺的，恐怕就是好日子及政黨輪替。
侯友宜接受東森電視專訪昨晚播出，針對民進黨十大民怨之首是「缺蛋」，侯友宜表示，缺蛋兩大問題，一個是弊案與發國難財、一個是食安，為何一人公司可補助一點七五億，為何要使用逾期的蛋，造成人民恐慌，民進黨至今沒有給全民真相。
陳柏翰指出，民進黨執政七年多來，可以說什麼都缺，原因除了政府嚴重失能，令人感到憤怒的是，背後還牽扯出小吃店進口快篩、高端疫苗炒股、綠能發財、雞蛋門神等一連串的官商勾結。
陳柏翰還說，值得注意的是「詐」字的票數名列第三名，也凸顯出民眾對近年詐騙案愈來愈多、民進黨政府花廿七億元打詐卻毫無成效的憤怒；還有許多民進黨高官牽涉im.B詐騙案，甚至是民進黨總統參選人賴清德、民進黨本身亂開居住正義、非核家園等空頭支票，卻毫無能力實現，也都讓人民對「詐」的最直接感受。
民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，年度代表字「缺」凸顯民進黨執政不力的結果，完整反映出民眾的無奈心聲，接下來只能期待政黨輪替、國會三黨不過半，將「缺」口補起來。
賴清德競選總部發言人郭雅慧則表示，每年都有不同的代表字，代表字的推薦人背後各有不同想法，「我們都予以尊重，同理民意的表達」。她表示，今年推薦字中，也有盼、穩、生等字彙，一如賴清德提出了「國家希望工程」，擘畫未來的國政藍圖，承諾若當選總統，會讓國家能在「穩」健的道路前行，讓台灣的未來「生」生不息。
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