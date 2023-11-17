與美商晚宴 習近平：不打冷戰、熱戰

大陸國家主席習近平十五日在舊金山向美國企業領袖演說表示，中國希望與美國成為朋友，中國不會與任何人打冷戰或熱戰。這是他宣示要在世界最大兩個經濟體間建立和平關係的最明確言論之一。

習近平在與美國企業領袖的晚餐會上說，「無論發展到什麼階段，中國永遠不會尋求稱霸或擴張，永遠不會把自己的意志強加於人，中國不謀求勢力範圍，不會與任何人打冷戰或熱戰。」

習近平在談到美中關係時說，「對我們來說，首要問題是，我們是對手還是合作夥伴？如果一方將對方視為主要競爭對手、最嚴重的地緣政治挑戰和威脅，只會導致錯誤的決策、誤導的行動和不良結果」。

特斯拉執行長馬斯克和微軟、花旗集團、埃克森美孚等大企業執行長出席習近平晚宴。

習近平在另一場美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會上，與美方政府、工商界等各界代表面對面。習近平在會上宣布，未來五年願邀五萬名美國青少年來華交流學習，並表明重啟美中之間貓熊外交，滿足加州想要貓熊的願望。

央視新聞報導，習近平首先指出，中美關係的根基是由人民澆築的。第二次世界大戰時期，兩國共同為和平和正義而戰。中國人民沒有忘記飛虎隊，美國人民也沒有忘記殊死營救美國軍人的中國人民。血與火鍛造的中美人民友誼一定能代代相傳。

習近平還說，歡迎更多的美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中國，相信中美關係大門一旦打開就不會再關上，中方將和美方推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施。

對於中美關係，習近平表示，世界的未來需要中美合作，中美兩條道路不同，但都是人民的選擇，都應該受到尊重，中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，無意挑戰取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。「同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國」。