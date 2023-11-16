舊金山拜習會 聚焦全球議題

中國大陸國家主席習近平十四日抵達舊金山，準備參加十五日舉行的「拜習會」。 （法新社）

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平美西時間十五日在舊金山會晤，選定占地超過兩百公頃的費羅麗莊園，兩人預計會談四小時，共進工作午餐，晚間習近平擬出席兩場會有美國商界及文化人士在場的活動。

拜登與習近平十四日已分別抵達舊金山，習近平專機抵達時，美國財政部長葉倫、加州州長紐森、美國駐陸大使伯恩斯、大陸駐美國大使謝鋒等人到場接機。從央視新聞畫面可見，陪同習近平出訪的大陸官員包括：中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、中共政治局委員兼外長王毅、發改委主任鄭柵潔、商務部長王文濤等人。

這是拜習兩人去年十一月在印尼峇里島峰會後再度會面。拜習在峇里島廿國集團峰會場邊會談三點五小時，十五日預計談四小時。

報導說，拜習會晤將包括一場工作午餐、共同在莊園散步，以及只有國家安全顧問蘇利文和國務卿布林肯參加的小型會談。其他高層官員將就不同議題舉行單獨會晤。

十五日稍晚，習近平還預計出席有美國商界代表和文化領袖參加的兩場活動。據一位受邀的與會者透露，習將發表演說，主題為「致美國及中國人民」。

拜習將談及多項全球議題，包括中東衝突、俄烏戰爭、北韓與俄國的關係、台灣、人權、人工智慧，以及「公平的」貿易和經濟關係。

美中在台灣和其他議題上意見分歧，美國對共軍在台灣大選前增加台海周邊軍事行動表達嚴重關切。

拜習會前，美中宣布就共同因應氣候危機達成協議，將合作提升再生能源產能，加速取代化石燃料發電。

彭博資訊報導，這次會談預料會有三項小成果，包括恢復軍事對話、陸購買美波音飛機及合作打擊上癮性止痛藥芬太尼。

美方官員透露，即便習近平提起關稅或制裁議題，美方不打算宣布調整關稅等制裁。