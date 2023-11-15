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葉倫：中經濟放緩 影響APEC成員

聯合報／ 記者張文馨陳政錄／綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）十三日總結亞太經合會（APEC）財長會議時，暢談APEC應對全球挑戰的重要性；此外，她在美中財政高層會談示警，中方大力投資特定產業會造成供給過剩的風險，衝擊他國。

葉倫再次重申，負責任管理美中經濟關係是她此行的要務之一。葉倫在舊金山先後會晤中方國務院副總理何立峰與中方財長藍佛安；在財長會議開始前，藍佛安從位置上站起身，跟進場的葉倫點頭致意。

葉倫以主席身分歡迎包括我財政部長莊翠雲及藍佛安等經濟體財長與會。會議開始前，莊翠雲是所有經濟體財長中第一位到場，不過位置與主席相隔甚遠，並沒有特別互動。

葉倫說，下一步希望在既有基礎上持續深化溝通和穩定關係，以在重大政策議題取得進展；美國會同時追求建立健康的對中經濟關係，以及與亞太區域其他盟友推動共同的價值觀，深化美國與亞太地區的經濟連結。

葉倫答覆媒體提問表示，APEC會議上觸及中國大陸經濟放緩的問題，但沒有詳細討論，她認為這會對經濟發展構成下行風險，「這個對很多（與中方）有著密切貿易關係的APEC經濟體恐會有影響，不過對美國來講可能影響不會那麼大」。

大陸這次派出新上任的財長藍佛安參加APEC財長會，期間分別會晤葉倫及印尼、澳洲等國財政首長。藍佛安強調中國大陸經濟持續回升向好，並各界喊話，應加強宏觀經濟政策協調，推動貿易投資自由化和便利化，建構更緊密的區域產業鏈和供應鏈。

葉倫 美國

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