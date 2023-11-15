顧立雄：安排張忠謀會晤拜登

亞太經合會（APEC）峰會即將在美國加州舊金山召開，國安會秘書長顧立雄表示，正致力安排我國領袖代表張忠謀與美國總統拜登進行一對一會面，但沒有計畫向中國大陸傳達訊息。

路透十四日報導，顧立雄說，政府的目標是讓張忠謀跟拜登會面。記者問到張忠謀是否計畫在APEC跟拜登舉行一對一會晤時，顧立雄說，「雙方正在討論相關安排」。

白宮沒有回應置評請求。美國國務院表示，在峰會的場邊會議上，沒有任何「具體雙邊會議」要宣布，但拜登歡迎台灣參與。

台灣一名高層官員表示，台灣過去幾年曾要求跟美方領袖在APEC舉行這類會議，會議安排取決於拜登是否有空。

拜登與中國大陸國家主席習近平在APEC峰會碰面時，台海情勢可能是討論重點。顧立雄表示，美中在重大議題存在分歧，包括台灣，「他們在核心問題有重大分歧，因此拜習會可能成為各說各話」。

顧立雄說，在台灣問題上，美中雙方都不太可能做出讓步，但拜習有必要會面，因為在中美關係緊張之際，這將是華府「管控風險」的一個機會。

記者詢問是否已責成張忠謀問候習近平，並轉達蔡英文總統的訊息時，顧立雄說「沒有」，但又說「一切都應該自然發生」。

顧立雄還表示，美國正加緊強化台灣防衛能力，包括訓練部隊。英國金融時報指出，在拜習將會面之際，這項說法很可能引起北京不滿。

顧立雄說，美台安全合作涵蓋「所有層面」，「他們不只跟我們商討，也採取行動。在這些安全議題上我們的關係緊密，但我們得保持低調。

顧立雄還說，如果明年民進黨候選人賴清德勝選，中國一定會升高對台施壓。他不認為中國已準備於明年一月大選後對台灣採取軍事行動，但中國將升高所謂灰色地帶行動。顧立雄表示，如果國民黨勝選，也許中國會稍微減緩灰色地帶行動。

【記者陳熙文／台北報導】APEC亞太經濟合作領袖會議今年於美國舊金山舉行，美國總統拜登預計與中國國家主席習近平在十五日會面。對於美方事前是否向台灣進行溝通，外交部昨表示，台美之間針對歷次中美會談都保持密切聯繫，但細節不會對外說明。