影／「國家隊」滿天飛功效不彰？藍委：政黨輪替後徹查

國民黨總統參選人侯友宜日前批「國家隊」已成負面名詞，行政院長陳建仁對此反駁不應抹煞政府和全體人民的努力和成果。國民黨立院黨團今天上午舉行記者會，批評政府成立超過四十個國家隊，到底有什麼成效？

國民黨立委林為洲表示， 台南是綠電種電比例最高的地方，台南市前經發局長陳凱凌因收賄被判刑8年，就是與核發開發許可證有關。另外，蔡政府成立打詐辦公室，但今年詐騙案卻比去年多21%。國家隊被汙名化的原因就是因為做不好， 不就是民進黨政府自己汙名化嗎？