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影／「國家隊」滿天飛功效不彰？藍委：政黨輪替後徹查

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
「國家隊」成了負面名詞，行政院長陳建仁反批媒體汙名化政府努力的成果。國民黨立院黨團上午舉行記者會，批評政府成立超過四十個國家隊，到底有什麼成效？記者杜建重／攝影
「國家隊」成了負面名詞，行政院長陳建仁反批媒體汙名化政府努力的成果。國民黨立院黨團上午舉行記者會，批評政府成立超過四十個國家隊，到底有什麼成效？記者杜建重／攝影

國民黨總統參選人侯友宜日前批「國家隊」已成負面名詞，行政院長陳建仁對此反駁不應抹煞政府和全體人民的努力和成果。國民黨立院黨團今天上午舉行記者會，批評政府成立超過四十個國家隊，到底有什麼成效？

國民黨立委林為洲表示， 台南是綠電種電比例最高的地方，台南市前經發局長陳凱凌因收賄被判刑8年，就是與核發開發許可證有關。另外，蔡政府成立打詐辦公室，但今年詐騙案卻比去年多21%。國家隊被汙名化的原因就是因為做不好， 不就是民進黨政府自己汙名化嗎？

林為洲說，之前核准開放的快篩現在堆積如山，打流感疫苗一人可拿10盒快篩回去，有的地方是送20盒，因為快篩要過期了。快篩跟高端疫苗都是用特別預算，閃避政府採購法，如果要經過政府採購法監督，高端或賣快篩的廠商都沒有資格，怎麼標到案子？國家隊攤在陽光下看起來大部分是失敗的，執政黨不要推給在野黨汙名化，林為洲嗆言，這些國家隊，將在政黨輪替後全部徹查。

國民黨立委林為洲表示，政府成立超過四十個國家隊，都在做什麼？是否有官商勾結？未來政黨輪替後都將徹查。記者杜建重／攝影
國民黨立委林為洲表示，政府成立超過四十個國家隊，都在做什麼？是否有官商勾結？未來政黨輪替後都將徹查。記者杜建重／攝影

國家隊 快篩 流感疫苗 陳建仁 林為洲 陳凱凌 2024大選 2024總統選舉 侯友宜

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