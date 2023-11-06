蛋荒成蛋亂 綠能變綠金 疫苗幾失敗 全民體檢「國家隊」

蔡政府執政七年多，各種「國家隊」多如牛毛，但隨著諸如「防疫國家隊」、「綠能國家隊」的政策飽受質疑，甚至弊案叢生，「國家隊」一詞逐漸變成負面形容詞。

「國家隊」內涵，就是一般熟知的「計畫性經濟」一環，亦即以國家的投資、租稅優惠等方式，發展某些特定產業。如中鋼、中船甚至台積電等，都算早年的「國家隊」。

近年「國家隊」方向卻被質疑愈來愈偏。「國家隊」初始意義是為台灣尋找下一波產業領頭羊，再次創造如半導體產業的榮景；但運作下來，台灣產業仍靠上世紀的半導體獨挑大梁，各種「國家隊」卻未見下一波產業的核心。尤有甚者，甚至被批為黑影幢幢、獨厚特定「綠色產業」的「準弊案」。

以近來的「巴西進口蛋」事件為例，整起事件是為「缺蛋」而起；而為解決缺蛋問題，農委會早在二○二○年，就宣布成立所謂「雞蛋國家隊」。但三年下來，不僅未能解決缺蛋問題，反而造成了更大的問題。而作為整個「農業國家隊」一環的「雞蛋國家隊」，蔡政府也就不敢再提起。

高端疫苗 幾成過街老鼠

在諸多「國家隊」裡，最令人惋惜且詬病的，莫過「防疫國家隊」。台灣生技產業水準並不遜於國際，二○二○年的新冠疫情，也確實給了台灣發展生技產業的契機。但當時成立了諸多「防疫國家隊」，幾乎都以失敗告終。「疫苗國家隊」代表、曾被譽為「下一個護國神山」的高端疫苗，幾乎已成過街老鼠；「快篩國家隊」也在政策錯誤下，成為負面教材。

市井反諷 ：綠能你不能

「綠能國家隊」情況比起「防疫國家隊」有過之無不及。蔡政府大力推動綠能，創造許多新興「富豪階級」，但從各地因為綠能開發的弊案頻傳、黑道介入、獨厚特定業者，以及土地不當使用等質疑，甚囂塵上。雲豹能源由新潮流大老賴勁麟擔任董事長，一人任十九家綠能公司董事長，賴雖已辭去相關職務，但「綠能，你不能」成了流傳市井充滿反諷的世說新語。

無人機國家隊 誰來監督

在這眾多已發生的「國家隊弊端」外，尚未被完全揭露問題的是「無人機國家隊」。無人機國家隊是蔡政府發展「國防產業」的一環，在國安大旗及專業門檻下，被監督的力道相對薄弱，但從近來釋出的若干資訊上，實則也潛藏許多問題。而且與綠能、疫苗國家隊相同，當中也有「綠色企業」進場的影子，到底是為了特定企業？還是發展產業？早已無法分辨。

本報體檢系列 逐一檢視

本報今天起一連四天推出「體檢國家隊」系列，分別就蔡政府過去陸續成立的雞蛋、綠能、無人機，以及快篩、疫苗等爭議不斷的國家隊，逐一檢視究竟出了哪些問題。