進口蛋爭議 檢辦民不辦官？農業部文風不動

以農業部為首的「雞蛋國家隊」今年專案進口雞蛋，因採購資訊不透明、補貼價差等問題引發爭議，還因效期、產地標示等亂象引爆食安危機，目前雖有六個地檢署雖分案調查，包括農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢等十多人被列被告，但目前檢方仍以查辦蛋商為主，對於農業部是否涉嫌圖利超思公司至今未見任何行動。

信興蛋品負責人涂萬財等多人被檢方訊後交保，而臉書粉專「Lin bay好油」板主林裕紘多次踢爆進口雞蛋問題，後來因自稱遭到恐嚇，檢警迅速查出具國民黨黨工背景的許哲賓涉嫌與林自導自演，兩人至今被收押禁見。進口蛋爭議爆發迄今已兩個多月，最關鍵也被認為最該被究責的農業部、中央畜產會，均不見檢調有任何的搜查行動，也被外界質疑相關事證遭已遭到湮滅，錯失黃金時間，更被質疑「辦民不辦官」。

中華經濟與金融協會副祕書長曾志超說，畜產會這麼大量的雞蛋採購可不受採購法限制，且農業部很多資訊又不公開，易有弊端，不少都是外界質疑才慢慢公布，重點是沒人查、沒檢調介入，這才是最危險的地方。

法務部長蔡清祥曾公開說，六個地檢署針對混蛋引發的食安問題受理民眾告發、剪報分案，對於涉及刑事責任會積極查證。不過，目前檢調行動看不出對政府作為積極查辦。

以主要負責農業部官員遭控的北檢為例，有關混蛋案件共五案，分別是遭控圖利進口境外蛋的超思三千八百萬元服務費、指示業者將進口蛋產地改標為台灣、浪費公帑二億元銷毀五四○二萬顆過期蛋，官員被告發的案由包括圖利、詐欺、瀆職、教唆犯罪、偽造文書、商品虛偽標記及違反食安法等罪，被告則有陳吉仲、林聰賢、農業部代理部長陳駿季、畜牧司長張經緯、副司長李宜謙五人。

北檢表示，目前五案仍為他字案，由黑金專組檢察官偵辦中。另南檢也接獲民眾告發農業部官員，擬將該案移轉管轄至北檢。