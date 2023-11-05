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機構規避查緝變花樣 社工薪資回捐難遏止

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫賴昀岫／台北報導
社工薪資回捐的問題至今未能完全解決，讓社工困境更雪上加霜。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
社工薪資回捐的問題至今未能完全解決，讓社工困境更雪上加霜。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

在民間社福機構任職的社工人員，是撐起社區內社會福利服務重要角色，卻因「雙重雇主」的特殊性質，屢傳社工被要求「回捐薪資」，以各式名目將款項繳回機構。高雄市職業工會秘書長郭志南表示，即使衛福部一再重申，薪資回捐現象仍難遏止，且每到年底案件數就愈多，舉證難度高，據衛福部統計，四年多來申訴案僅有七十九件，違規率百分之卅一點六。

在社福民營化政策下，政府無力拓展的第一線社會福利工作，委託、補助民間單位執行，社工雖受雇於民間機構，薪資來源卻是由政府核發，衛福部社工司也訂有社工人員薪資標準。

郭志南說，社工薪資回捐問題，簡單來說「政府要給社工的錢，社工拿不到。」目前樣態愈來愈多，從早期要求社工以捐款方式把錢交回機構，到現在出現職代費、訓練費等名目，機構為了規避查緝，變出許多新花樣，「常要接到案件才知道又有什麼招數。」

郭志南表示，過去多要求社工以捐款名義將薪資繳回，並開立捐款收據；現為避免留證據，有機構要求社工直接將錢轉入主管戶頭，或使用「假領據」讓社工簽名，也有機構要求社工連特休假也要繳回薪水；近期接獲的案件，則是機構向衛生局申請社工年終獎金後，卻被發現沒發給社工，形同詐領費用。

資深社工師李宏文說，社工師薪水增加，雇主需要負擔的成本就會跟著提高，甚至可能讓薪資回捐的現象死灰復燃，「衛福部絕對責無旁貸」，加薪、提供申訴管道都是好的方向，但有些人仍是隱忍不發，「不能功德只做一半」。

衛福部社工司司長蘇昭如表示，從一○七年三月起，成立社福人員勞動申訴平台，至去年底通報件數為七十九件，只要有任何申訴，即會通報地方勞工局查辦，薪資回捐是絕對不被允許的事情，不管是雇主情勒要求薪資回捐，勞工有資格爭取自身權利，以及向政府申訴，政府絕對站在社工權益那邊。

社福人員勞動申訴 製表／元氣中心
社福人員勞動申訴 製表／元氣中心

社工 薪資 衛福部

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