核安會主委：核二廠2到3年能重啟

行政院長陳建仁前天備詢時稱「核電是綠電」，引發熱議。對此，核安會主委陳東陽表示，核能是低碳能源，但不是綠能，應歸類為潔淨能源，但歐盟對於潔淨能源有嚴謹定義，包含低放廢棄物場要運作、高放要準備場址，燃料的安全及核廢料需處理，上述都符合才能稱潔淨能源。

陳東陽昨赴立法院教育及文化委員會進行核安會業務報告及備詢，多名立委關注核電是否為綠電、核電延役、核廢料等議題。

民進黨立委張廖萬堅表示，多名總統參選人提及核電延役，但核一、二廠除法規問題外，目前燃料池已滿，就算興建室內乾式貯存場，核一預計二○二八年完工、核二廠二○二九年完工，均難在下任總統任期內延役；而室外貯存遭新北市卡關多年，就算新北市長侯友宜為配合其能源政見，同意興建，核電就可能重啟嗎？

鄭正鈐也質疑，賴清德曾說台灣若不幸遭到對外封鎖，緊急時刻將重啟核電來補足電力缺口，但核一廠目前已在除役階段，核二廠開始除役停止運轉，賴清德緊急時刻重啟核電的說法有無諮詢過核安會？

陳東陽說，核一廠已有部分設備拆除，包含鐵塔跟氣渦輪機，若要重啟相對困難，核二廠已停機一陣子，若要重啟，內部需有安全審視程序。他也說，若新北市政府核准通過，後續就要做熱測試需約十八個月，通過後核安會再來進行安全審查，加上行政程序，約二至三年就能啟用，不用等到二○二八年。

陳東陽表示，自己僅上任一個月，不清楚賴清德是否曾諮詢過核安會緊急時刻能否重啟核電；重啟核電是國家能源問題，依國家法規，已在除役階段的核電廠若要重啟，需要修法。