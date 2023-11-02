新聞眼／文字遊戲 難掩缺電

究竟政府未來是否還是持非核家園的堅定立場，行政院長陳建仁前天一席「核電是綠電」說，引發政壇議論。昨天包括經濟部長王美花等多位閣員紛紛幫陳建仁的說法「校正回歸」，但不論這些閣員如何搬出歐盟的標準否定核電是綠電，但真正的問題依舊懸而未決：電力供應真的沒有問題嗎？

陳建仁認定未來的核融合發電是綠電，只是在玩文字遊戲，以核安會主委陳東陽昨天所言，核融合要實際商用還有很長一段時間；換言之，這張綠電支票要兌現還是空中樓閣。外界談的是面對產業發展的缺電問題、兩岸緊張時的能源安全，現有的核電廠該扮演什麼角色，而陳建仁與王美花卻是滿口話術，不切實際。

擺在眼前的現實是，經濟部能源署去年就預估，依產業發展所需，到二○二八年之前，國內用電平均每年成長百分之二點○三；而且這還只是保守估計，為了讓半導體等先進技術根留台灣，建立護國神山群，加上ＡＩ、５Ｇ、６Ｇ等新科技相繼問世，未來電力需求恐超乎預期。

今年六月台積電董事長劉德音在股東會上一席「政府說二○二五年不缺電，我們只能相信」，這番語帶無奈的話當時就引發熱議。不到一周前，台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）舉行年會，面對全球半導體供應鏈劇烈轉變，ＴＳＩＡ彙整四大要點，向政府提出需求與建議，首要是希望政府多方拓展各項能源，維持供電穩定。到底台灣缺不缺電，這些半導體業者什麼都沒說，但什麼也都說了。

再者，蔡政府力拚非核家園，卻是以天然氣發電作為再生能源轉型的規畫，扛下核能除役的缺口，不過燃煤發電卻沒有大幅減少，反倒是再生能源的發展速度趕不上核能汰除的速度，去年僅達百分之八點六。國人尚未享受到再生能源所帶來的乾淨環境，就先迎接火力發電所帶來的汙染，才是目前我國能源政策所面臨的難題。

當王美花等人忙著為陳建仁的綠電說法消毒，強調非核家園的立場不變，但台灣搖搖欲墜的能源自主與安全，卻不是行政院用文字遊戲就可以瞞混過關的。