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趙天麟捲桃色風波讓2026高雄市長選情翻盤？ 郭正亮曝：菊系接手
立委趙天麟在挑戰立委四連霸時，被爆出婚外情風波，可能導致2026年高雄市市長選情布局有變。前立委郭正亮在昨(25)日的政論節目《綠也掀桌》分析，趙天麟婚外情爆發後，恐將打亂民進黨下屆高雄市長的人選布局，他透露綠營人選「目前聽起來是賴瑞隆，聽說新潮流已經做了決議，他們選賴瑞隆不是許智傑，但許智傑還是想選，那就出來拚民調」。
前立委郭正亮透露，趙天麟基本上在高雄選舉已經沒戲，他表示綠營2026年高雄市市長選舉，「目前聽起來是賴瑞隆，聽說新潮流已經做了決議，他們選賴瑞隆不是許智傑，但許智傑還是想選，那就出來拚民調」，郭正亮更分析賴瑞隆是「陳菊嫡系」，曾在陳菊市長任內擔任過市府新聞局及海洋局兩部會的局長。
至於趙天麟的婚外情對象據傳不只該名陸籍張姓女子，還有一名本國籍女子。他認為，為何這件事會爆發，可能一開始不是政治因素，而是兩人分手談判破裂，女方才將兩人的親密自拍照公諸於世。
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