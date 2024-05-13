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拜登：哈瑪斯放人質 加薩隔天可停火

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統拜登11日出席募款餐會表示，只要哈瑪斯同意釋放在加薩的人質，「明天就能達成停火協議」。路透
美國總統拜登11日出席募款餐會表示，只要哈瑪斯同意釋放在加薩的人質，「明天就能達成停火協議」。路透

有線電視新聞網（ＣＮＮ）及法新社十一日報導，美國總統拜登十一日在西雅圖一場募款活動宣稱，若哈瑪斯釋放其關在加薩的人質，那加薩最快「明天」就可能停火。

拜登對現場約一百名出席者說，「就像我說的，一切就看哈瑪斯，要是他們想放人，那我們明天就能做個了結，明天就將開始停火」。

拜登八日接受ＣＮＮ主持人柏奈特專訪時首度表明，若以軍進軍拉法，他將不會供應至今用來對付加薩多座城市的美國武器及砲彈。

據信現有五名美國人在哈瑪斯手中。美國國安顧問蘇利文與美國中東特使麥格克十日和這五人的家屬會面。據家屬代表宣讀的會談重點，家屬們深感沮喪，尤其看到其摯愛的家人淪為人質後不良於行、消瘦、臉色蒼白，而且明顯遭脅迫。

自去年十月以哈開戰以來，約有二五○人遭綁架到加薩。以色列官員指稱，其中一二八人仍未獲釋，包括罹難的至少卅六人。以哈雙方談判團隊均已離開談判地點埃及開羅，上周的停火談判無疾而終。

哈瑪斯說，以方否決談判中間人提出的停火方案，使釋放人質的談判又回到原點，還指控以色列總理內唐亞胡阻礙停火談判，用談判當成攻擊拉法的幌子。以色列的說法則是除非其擊敗哈瑪斯，否則拒絕同意永久停火，就算人質悉數獲釋也沒用。

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