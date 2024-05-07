中法關於中東局勢聯合聲明 反對以色列進攻拉法
新華社報導，大陸國家主席習近平訪問法國期間，與法國總統馬克宏就中東局勢深入交換意見，兩國就中東局勢發表聯合聲明，當中提到兩國元首反對以色列進攻拉法，及反對強行遷移巴勒斯坦平民。
新華社6日報導中法關於中東局勢發表聯合聲明。有關以巴戰爭方面，聲明提到，兩國元首反對以色列進攻拉法，指該行動將導致更大規模的人道主義災難，也反對強行遷移巴勒斯坦平民的行為。
兩國元首呼籲各方避免採取可能加劇緊張局勢的單邊措施，並譴責以色列違反國際法建設定居點的政策，指該政策將對持久和平及未來建立有生存能力、領土連貫的巴勒斯坦國的可能性構成重大障礙。
兩國元首重申，加薩的未來治理不能與以「兩國方案」為基礎的巴以衝突的全面政治解決脫鉤，應確保以色列與巴勒斯坦作為鄰國，和平、安全共處，共同以耶路撒冷為首都，在1967年邊界基礎上建立一個有生存能力、獨立、擁有主權的「巴勒斯坦國」。
聲明又提到伊朗核問題，指兩國關注局勢升級的風險，並重申致力於促進伊朗核問題的政治和外交解決。兩國元首呼籲在2024年夏季奧運會（7月26日至8月11日）和殘奧會（8月28日至9月8日）期間休戰。
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