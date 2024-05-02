加薩滿目瘡痍堪比「月球表面」 聯合國：住宅重建可能需時長達80年

根據聯合國今天公布的報告，依照過往的衝突趨勢推斷，加薩走廊重建家園的工作可能要到下個世紀方能完成。

路透社報導，以色列軍隊近7個月來的狂轟猛炸造成數十億美元的損失，加薩的許多混凝土高樓層建築都被夷為平地。一名聯合國官員形容，如今的加薩滿目瘡痍，荒涼景象堪比「月球表面」。

巴勒斯坦當局的統計數據顯示，去年10月7日爆發的以哈戰爭裡約有8萬棟房屋被毀。以軍的攻擊迄今已造成數以萬計巴人喪生。

聯合國開發計畫署（UN Development Program）發布的最新報告稱，加薩需要「大約80年的時間，才能修復所有被摧毀的住宅」。

報告指出，在最好的情況下，意即如果建築材料運送速度可以達到2021年上一次加薩危機的5倍，那麼2040年就可以完成修復工作。

報告還警告，如果以哈戰爭延燒達9個月，加薩地區的貧窮人口比例將從2023年底的38.8%增加到60.7%，屆時大部分中產階級都將被拖入貧窮線以下。

商品推薦