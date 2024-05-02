快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UCLA挺巴挺以兩派爆衝突！校方停課一天 警察進駐清場遭酸「可恥」

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導
路透社報導，身著戰術裝備的警察在校園中被示威者占據的帳篷群附近列隊。校方昨天宣布這些營地不合法後，為了因應警方突襲，一些示威者戴上安全帽、護目鏡和防毒面具「備戰」。圖／路透社
路透社報導，身著戰術裝備的警察在校園中被示威者占據的帳篷群附近列隊。校方昨天宣布這些營地不合法後，為了因應警方突襲，一些示威者戴上安全帽、護目鏡和防毒面具「備戰」。圖／路透社

當夜幕降臨美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），數以百計執法人員在校園中一字排開，準備清理前一晚遭到親以色列支持者攻擊的挺巴勒斯坦抗議營地。

路透社報導，電視現場畫面顯示，身著戰術裝備的警察在校園中被示威者占據的帳篷群附近列隊。校方昨天宣布這些營地不合法後，為了因應警方突襲，一些示威者戴上安全帽、護目鏡和防毒面具「備戰」。

警察走進校園時，另有數百名挺巴活躍人士聚集在帳篷區外，嘲笑警察「可恥」。有些人敲著鼓，揮舞巴勒斯坦旗幟，許多示威者戴著傳統的巴勒斯坦圍巾。

警方進入校園之前，用擴音器敦促示威者清理營地。這些帳篷設在校內知名地標羅伊斯音樂廳（Royce Hall）和大學部圖書館之間的草地廣場上。

昨天深夜和今天清晨，紮營者與一群用棍棒攻擊帳篷區的蒙面反示威者發生暴力衝突，加州大學洛杉磯分校因而取消了今天的課程。

兩派人馬上週搭建抗議營地，在昨晚混戰之前，基本上保持平和。校方將昨天這場混戰歸咎於「有人煽動」，矢言進行調查。

加州大學洛杉磯分校與紐約巿哥倫比亞大學（Columbia University）等校園近日爆發的衝突，是2020年反種族歧視集會以來，美國最大規模學生活動的一部分。

從哥大開始的這波全國校園示威浪潮是為了抗議以色列於去年10月7日遭哈瑪斯（Hamas）致命攻擊後對加薩走廊開戰。當時，哈瑪斯武裝分子襲擊以色列南部，殺害約1200人，其中大多數是平民，並擄走約250人作為人質。以色列矢言將剷除哈瑪斯。根據加薩衛生部統計，以色列已在加薩殺害超過3萬4000名巴勒斯坦人。

以色列 巴勒斯坦 校園

延伸閱讀

【Daily Podcast】美國校園衝突升級，親以色列團體向UCLA學生發動攻擊

哥倫比亞與以色列斷交 哈瑪斯讚一大勝利

內唐亞胡當面向布林肯表態「拒絕停戰」！ 進攻拉法無先決條件

紐約警察在哥大等校園逮捕約300人 川普大讚「真好看」

相關新聞

UCLA挺巴挺以兩派爆衝突！校方停課一天 警察進駐清場遭酸「可恥」

當夜幕降臨美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），數以百計執法人員在校園中一字排開，準備清理前一晚遭到親以色列支持者攻擊的挺...

美眾院通過放寬反猶定義 因應大學挺加薩示威潮

加薩走廊的以哈戰爭引爆全美各地一波學生示威浪潮，美國國會議員對此做出最新回應。聯邦眾議院今天通過法案，將放寬「反猶太主義...

哥倫比亞與以色列斷交 哈瑪斯讚一大勝利

南美洲國家哥倫比亞總統裴卓今天宣布將切斷與以色列的外交關係，並稱以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）...

內唐亞胡當面向布林肯表態「拒絕停戰」！ 進攻拉法無先決條件

以色列媒體報導，以色列總理內唐亞胡1日向來訪的美國國務卿布林肯明確表示，以色列不接受使用加薩停戰的方式，換取哈瑪斯釋放以...

哥倫比亞與以色列斷交 控以國總理對加薩種族滅絕

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天宣布將與以色列斷交，並形容以國總理尼坦雅胡在加薩（Gaza）戰爭實施「...

哈瑪斯稱「短時間內回覆」加薩休戰協議 強調須永久停火

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，哈瑪斯「將在很短的時間內」回覆以色列提出的加薩休戰協議，並強調任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。