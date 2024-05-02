UCLA挺巴挺以兩派爆衝突！校方停課一天 警察進駐清場遭酸「可恥」

當夜幕降臨美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），數以百計執法人員在校園中一字排開，準備清理前一晚遭到親以色列支持者攻擊的挺巴勒斯坦抗議營地。

路透社報導，電視現場畫面顯示，身著戰術裝備的警察在校園中被示威者占據的帳篷群附近列隊。校方昨天宣布這些營地不合法後，為了因應警方突襲，一些示威者戴上安全帽、護目鏡和防毒面具「備戰」。

警察走進校園時，另有數百名挺巴活躍人士聚集在帳篷區外，嘲笑警察「可恥」。有些人敲著鼓，揮舞巴勒斯坦旗幟，許多示威者戴著傳統的巴勒斯坦圍巾。

警方進入校園之前，用擴音器敦促示威者清理營地。這些帳篷設在校內知名地標羅伊斯音樂廳（Royce Hall）和大學部圖書館之間的草地廣場上。

昨天深夜和今天清晨，紮營者與一群用棍棒攻擊帳篷區的蒙面反示威者發生暴力衝突，加州大學洛杉磯分校因而取消了今天的課程。

兩派人馬上週搭建抗議營地，在昨晚混戰之前，基本上保持平和。校方將昨天這場混戰歸咎於「有人煽動」，矢言進行調查。

加州大學洛杉磯分校與紐約巿哥倫比亞大學（Columbia University）等校園近日爆發的衝突，是2020年反種族歧視集會以來，美國最大規模學生活動的一部分。

從哥大開始的這波全國校園示威浪潮是為了抗議以色列於去年10月7日遭哈瑪斯（Hamas）致命攻擊後對加薩走廊開戰。當時，哈瑪斯武裝分子襲擊以色列南部，殺害約1200人，其中大多數是平民，並擄走約250人作為人質。以色列矢言將剷除哈瑪斯。根據加薩衛生部統計，以色列已在加薩殺害超過3萬4000名巴勒斯坦人。

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