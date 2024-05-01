哈瑪斯稱「短時間內回覆」加薩休戰協議 強調須永久停火
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，哈瑪斯「將在很短的時間內」回覆以色列提出的加薩休戰協議，並強調任何形式的停火都必須是永久性的。
法新社報導，哈瑪斯正在考慮一項提案，內容包括休戰40天，以及用數十名以色列人質交換更多巴勒斯坦囚犯。
哈瑪斯高層人士辛迪（Suhail al-Hindi）告訴法新社，他的組織「將在很短的時間內明確做出回應」，但沒有提供確切時間。
辛迪在秘密地點透過電話告訴法新社，現在判斷從埃及首都開羅返回卡達基地的哈瑪斯特使是否取得任何進展還言之過早。
他強調，目標是要「結束這場戰爭」。
但這與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）南部推動大規模地面攻勢的決心似乎相互矛盾。
一名以色列官員告訴法新社，以國政府「在1日午夜以前將靜待回覆」，然後再決定是否派代表團參加由美國、埃及和卡達斡旋在開羅舉行的間接會談。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言