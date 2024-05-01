哈瑪斯稱「短時間內回覆」加薩休戰協議 強調須永久停火

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，哈瑪斯「將在很短的時間內」回覆以色列提出的加薩休戰協議，並強調任何形式的停火都必須是永久性的。

法新社報導，哈瑪斯正在考慮一項提案，內容包括休戰40天，以及用數十名以色列人質交換更多巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯高層人士辛迪（Suhail al-Hindi）告訴法新社，他的組織「將在很短的時間內明確做出回應」，但沒有提供確切時間。

辛迪在秘密地點透過電話告訴法新社，現在判斷從埃及首都開羅返回卡達基地的哈瑪斯特使是否取得任何進展還言之過早。

他強調，目標是要「結束這場戰爭」。

但這與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）南部推動大規模地面攻勢的決心似乎相互矛盾。

一名以色列官員告訴法新社，以國政府「在1日午夜以前將靜待回覆」，然後再決定是否派代表團參加由美國、埃及和卡達斡旋在開羅舉行的間接會談。

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