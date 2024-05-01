快訊

機電學士班40名額逾2千人報名 公立科大招高中生看俏

哈瑪斯稱「短時間內回覆」加薩休戰協議 強調須永久停火

中央社／ 巴勒斯坦領土1日綜合外電報導
哈瑪斯官員表示，「將在很短的時間內」回覆以色列提出的加薩休戰協議，並強調任何形式的停火都必須是永久性的。美聯社
哈瑪斯官員表示，「將在很短的時間內」回覆以色列提出的加薩休戰協議，並強調任何形式的停火都必須是永久性的。美聯社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，哈瑪斯「將在很短的時間內」回覆以色列提出的加薩休戰協議，並強調任何形式的停火都必須是永久性的。

法新社報導，哈瑪斯正在考慮一項提案，內容包括休戰40天，以及用數十名以色列人質交換更多巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯高層人士辛迪（Suhail al-Hindi）告訴法新社，他的組織「將在很短的時間內明確做出回應」，但沒有提供確切時間。

辛迪在秘密地點透過電話告訴法新社，現在判斷從埃及首都開羅返回卡達基地的哈瑪斯特使是否取得任何進展還言之過早。

他強調，目標是要「結束這場戰爭」。

但這與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）南部推動大規模地面攻勢的決心似乎相互矛盾。

一名以色列官員告訴法新社，以國政府「在1日午夜以前將靜待回覆」，然後再決定是否派代表團參加由美國、埃及和卡達斡旋在開羅舉行的間接會談。

以色列 卡達 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

美國務卿布林肯促哈瑪斯同意休戰 以色列下通牒只等到1日午夜

洛杉磯加大「挺以、挺巴示威者暴力衝突」 校方報警求助

挺巴學運／加州州立理工大學大樓被占 逮捕25人

哈瑪斯、法塔在北京談判 中斡旋有成 促沙伊復交後又一突破

相關新聞

美國務卿布林肯促哈瑪斯同意休戰 以色列下通牒只等到1日午夜

以色列總理內唐亞胡誓言進攻加薩的拉法市後，美國務卿布林肯今天敦促巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」接受加薩休戰協議。以國官...

哈瑪斯稱「短時間內回覆」加薩休戰協議 強調須永久停火

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，哈瑪斯「將在很短的時間內」回覆以色列提出的加薩休戰協議，並強調任...

美證實：在以哈戰爭前 以色列就嚴重侵犯西岸人權

美國國務院證實以色列5個安全單位，4個隸屬國防軍、1個是警察部門，在約旦河西岸犯下嚴重侵犯人權行為，不過強調犯行並非發生...

哈瑪斯、法塔在北京談判 中斡旋有成 促沙伊復交後又一突破

以色列和巴勒斯坦於加薩地帶衝突仍未平息，路透指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京舉行團結會談...

無視停火協議！內唐亞胡態度堅決：以軍一定會攻拉法

正值以哈停火協議出現曙光之際，以色列總理內唐亞胡誓言，無論以色列是否與哈瑪斯達成停火和釋放人質協議，以軍都將對加薩南部拉...

UCLA猶太學生被示威者阻擋 無法上課或進圖書館

福斯新聞(Fox News)報導，洛杉磯加州大學一名猶太學生無法進入校園上課，即使他出示了學生證，挺巴勒斯坦示威學生仍阻止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。