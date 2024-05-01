挺巴學運／抗議蔓延全球 法英義加也起火
美國大學校園爆發挺巴勒斯坦抗議，蔓延至其他國家，法國知名學府索邦大學學生霸占校園紮營抗議，警方四月廿九日清場，數十名學生被捕。英國、義大利、加拿大和澳洲，都出現類似校園示威。
美聯社報導，約五十名抗議人士為聲援飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦人，廿九日中午在巴黎索邦大學校園內搭起帳篷，設置抗議營區，呼應美國校園發起的反以色列示威活動。營區有一面巨型巴勒斯坦國旗，抗議人士也高喊口號，表達支持巴人，約有一百人參加。
不過當天下午，警方進入校園將抗議群眾驅離，大批警力隨後部署校園出入口，嚴防學生再次進入學校紮營。
參加抗議的索邦大學研究生洛雷莉亞．弗雷霍不滿警方動用武力驅離同學，她說，「抗議人士很平和，警察沒有做出任何解釋就將他們直接帶走」。
弗雷霍表示，受到紐約哥倫比亞大學抗議活動的啟發，巴黎學生也決定挺身而出，「哥大的抗議者非常堅強，希望為巴勒斯坦的和平正義奮戰」。
巴黎另一所精英學府、總統馬克宏與總理艾塔爾的母校「巴黎政治學院」上周也發生挺巴人士抗議活動。支持巴勒斯坦的學生廿六日企圖占領校園內一處圓形劇場，與親以色列人馬對峙，所幸鎮暴警察介入將雙方區隔，沒有爆發衝突。抗議學生廿六日稍晚同意撤離。
加拿大新聞社報導，加國渥太華大學、蒙特婁的麥基爾大學和溫哥華的英屬哥倫比亞大學，都出現挺巴人學生在校園紮營抗議。
英國廣播公司報導，澳洲、義大利和英國的大學校園，過去一周也有類似抗議活動。在英國，包括倫敦大學學院、華威大學等校，都有學生發起挺巴人示威，要求加薩停戰，並呼籲校方停止與協助以色列的企業往來。
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