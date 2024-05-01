美哥大挺巴學生 攻占校舍大樓

支持巴勒斯坦的數十名美國哥倫比亞大學示威學生，四月卅日凌晨占領該校校舍「漢彌爾頓大樓」，封鎖出入口並掛出巴勒斯坦旗幟，要求校方和支持以色列的企業斷絕往來，否則不會離開。這項行動，讓蔓延美國各大學校園的挺巴人示威情勢升高。

這些學生原本在哥大校園紮營示威，校方發出最後通牒後，廿九日開始將無視警告、不願離開營地的示威學生停學，幾個小時後，抗議人士卅日凌晨列隊走過曼哈頓校區，打破漢彌爾頓大樓窗戶，接著占據該棟建築，高呼「解放巴勒斯坦」口號。

ＣＮＮ報導，大樓內有數十名抗議學生堅守，並用桌椅封鎖入口。學生們剛進入大樓時，大樓外一度聚集約兩百人串起人牆高呼口號，表明將保護占領大樓的學生。這棟大樓是古典文學系與哥倫比亞學院所在地。

抗議人士高聲喊出「讓我們完成他們在一九六八年所做的事吧」，顯然是指當年著名的反越戰抗議活動；在該起事件中，漢彌爾頓大樓同樣遭到占領。

有人在大樓外懸掛了寫著「欣德大樓」（Hind's Hall）的布幔，以彰顯以哈戰爭中死於巴勒斯坦加薩走廊的六歲女孩欣德（Hind Rajab）。

現場抗議學生高喊「揭露、撤資，我們不會停止不會休息」，要求校方和支持以色列的企業斷絕往來。學生們呼籲，哥大一三六億美元校產資金不應投資任何和以色列有關的公司，包括微軟和亞馬遜。

哥大校方宣布校園暫時關閉。紐約警方說，校方若沒有提出要求，不會派警力前往清場。

除了哥大之外，洪堡加州州立理工大學也有抗議學生占領校舍，俄勒岡州的波特蘭州立大學學生占領一座圖書館。

哥大校方廿九日表明，不會和以色列切割。不過，其他學校態度出現鬆動，布朗大學校長派克森說，如果紮營抗議的學生解散，願意聽取學生訴求。

這場抗議風潮，始於哥大校方四月十八日要求警方清場，紮營示威的學生遭逮捕懲處，引發全美各大學抗議聲援，至今已有數百人被捕。警方四月廿九日在奧斯汀德州大學逮捕數十人，維吉尼亞聯邦大學示威學生說，警方對他們用催淚瓦斯和胡椒噴劑。

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