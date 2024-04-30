中國：法塔赫、哈馬斯在京對話並「取得進展」

中國外交部發言人林劍周二（4月30日）表示，應中方邀請，法塔赫和哈馬斯代表在北京就「推進巴內部和解深入坦誠對話」。

林劍沒有透露對話的具體日期。他說，雙方表達了通過對話協商實現和解的意願，並「取得積極進展」。

傳統上，中國支持建立獨立巴勒斯坦國，並屢次表示支持兩國方案。北京與法塔赫和哈馬斯都保持聯繫。

去年10月7日，恐怖組織哈馬斯向以色列發動血腥屠殺，引發加沙戰爭。中國官方稱在此衝突中持中立立場，並多次呼籲停火談判。但迄今為止，北京未對哈馬斯向以色列發動的恐怖襲擊作出譴責。

法塔赫與哈馬斯

法塔赫和哈馬斯是巴勒斯坦兩大組織，也是激烈的對手。一些年來，兩個組織之間有過和解談判，但迄今未取得真正的進展。2006年，哈馬斯在巴勒斯坦最後一次議會選舉中獲勝。此後一年，哈馬斯以暴力搶奪了對加沙地帶的獨一控制權，將法塔赫從該地區驅逐出去。哈馬斯此後也負責加沙地帶民眾的供給。

巴勒斯坦民族權力機構（PA）以及法塔赫主席阿巴斯此後實際上僅治理約旦河西岸。華盛頓希望在加沙戰爭後，由重振的巴勒斯坦民族權力機構接管加沙的控制權，以此推動兩國方案，促成中東和平。以色列拒絕該計劃。

恐怖組織哈馬斯的《憲章》中要求毀滅以色列國，並以暴力建立從約旦河到地中海的伊斯蘭國家巴勒斯坦。哈馬斯此前曾發出信號，可能加入巴勒斯坦解放組織（PLO），由此成為巴勒斯坦各地區統一政府的一部分。巴勒斯坦外長馬爾基今年初表示，只有在哈馬斯承認以色列的生存權並放棄武裝鬥爭的前提下，這才可能設想。

據媒體報導，哈馬斯一名高級官員此前表示，該組織可以接受五年或更長的停火，以建立1967年邊界的獨立巴勒斯坦國。他說，在這種情況下，哈馬斯將放下武器，轉變為政黨。但國際社會所要求的對以色列的承認以及簽署和平條約，被認為對哈馬斯而言極不可能。專家也對哈馬斯提出的這一說法表示質疑。

此外，這也被視為哈馬斯企圖在加沙戰爭後仍保持權力的一種嘗試。對以色列而言，去年10月7日的血腥屠殺後，該國的目標是徹底摧毀哈馬斯的軍事和政治能力。

（德新社）

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