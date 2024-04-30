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美校園挺巴勒斯坦千人被捕 法國加拿大學生響應

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

美國各地學生為了以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的戰爭及其不斷增加的傷亡而群起抗議；隨著學期即將結束，全美大學校園已近1000人被捕，法國、加拿大等國也有學生抗議。

他們抗議的理由包括不滿以色列在加薩走廊（GazaStrip）的軍事行動，以及他們認為學校牽涉其中。

這波激烈抗議迫使一些學校考量自身與以色列的財務關係，以及校方對言論自由的支持。有些猶太學生說，這些抗議活動已變成反猶主義，讓他們不敢踏入校園。

美聯社報導，示威活動甚至蔓延到歐洲，在支持巴勒斯坦人的抗議群眾占領巴黎梭爾邦大學（Sorbonneuniversity）部分區域後，法國警方已驅離數十名學生。

加拿大新聞社（Canadian Press）報導，渥太華大學（University of Ottawa）、蒙特婁的麥基爾大學（McGill University）和溫哥華的英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）都出現學生抗議營。

英國廣播公司（BBC）報導，澳洲、義大利和英國的大學校園在過去一週也有類似的抗議活動。

一名律師說，美國德州大學奧斯汀分校（Universityof Texas at Austin）今天至少有40名示威群眾因被控非法入侵和妨害治安被捕，身穿防暴裝備的警員包圍約100名靜坐的抗議群眾，在現場一片尖叫聲中拖走或抬走了一些人。

德州大學奧斯汀分校約有5萬3000名學生，今天的衝突比先前激烈，上週也有超過50人被捕。

被捕學生的處境已成這些抗議活動的重點之一，學生和愈來愈多教職員要求寬宥這些抗議群眾。問題在於停學和法律紀錄是否會跟著這些學生一輩子。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）曼哈頓校區的學生無視校方要他們在下午2時之前清除營地的期限，仍有數百人留下來。校方原本希望他們在期限前離開，並簽署一份承諾遵守學校政策直到2025年6月的表格，換取順利結束這一學期的資格，否則將祭出停學處分，等待進一步調查。

也有少數反對示威的人揮舞以色列國旗，其中一人的標語牌上寫著：「反哈瑪斯（Hamas）的口號在哪？」

伊利諾州的西北大學（Northwestern University）則採取較罕見的做法，校方與代表多數校園示威者的學生和教職員達成協議，允許和平示威到6月1日，但須移除所有帳篷，只留一頂供援助之用，並限制示威區域僅供學生、教職員和工作人員進出，除非校方另行批准。

南加州大學（University of Southern California）已取消5月10日的畢業典禮，其他學校則仍試圖照常舉辦，數所學校已下令近日清空營地。

但一些知名大學的學生堅不退讓，哈佛大學（Harvard）、賓州大學（University ofPennsylvania）、耶魯大學（Yale）等地還在僵持。

北卡羅來納大學（University of North Carolina）學生吉恩（Jacob Ginn）說，他已在營地抗議4天，上週也參與了與校方的談判。談到警方可能來清場時，他說：「我們做了萬全準備，在學校達到我們的要求之前會一直留在這裡，面對他們企圖對我們施加的任何粗暴行為和鎮壓，我們都將不為所動、保持堅強。」

以色列 校園 美國

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