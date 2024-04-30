英、美聯手施壓 盼哈接受以停戰方案

哈瑪斯希望以色列別再打加薩走廊，但英、美盼能折衷，先停40天！英國外交部長卡麥隆29日透露，以色列願意釋放上千位巴勒斯坦人，盼換取被哈瑪斯俘虜的人質，並停戰40天，呼籲哈瑪斯先接受此方案；美國國務卿布林肯也向哈瑪斯喊話，盼儘速接受方案以早日停戰。目前哈瑪斯正與埃及討論，尚未給出回應。

根據《半島電視台》報導，美國、英國、埃及與卡達近日分別協助以色列與哈瑪斯協商停戰，以色列方由英、美拋出停戰方案，盼哈瑪斯能接受。哈瑪斯方則由埃及、卡達負責協調，對於以色列的方案尚未提出最新回應，雖然先前哈瑪斯希望以色列是「永遠停戰」，雙方互不相讓。

目前以哈衝突已經造成超過10萬人死傷、加薩走廊230萬人口中有80%流離失所，以色列軍隊目前正攻擊哈瑪斯南部大城拉法的據點。

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