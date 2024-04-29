布林肯稱加薩人道處境好轉 促哈瑪斯接受休戰協議

中央社／ 利雅德29日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天表示，美國已看見加薩的人道處境明顯好轉，但警告這些仍然不夠，他矢言在本周稍晚施壓以色列官員採取更多行動。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的波斯灣合作理事會（GCC）會議開場時說，新的邊界關卡開放和人道主義救援物資增加，是取得進展的證明。

布林肯這次中東之行將確認人道援助送進加薩的情況。他在大約1個月前嚴厲警告以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），若以色列未能採取行動解決平民傷亡、人道主義災難及救援工作者的人身安全等問題，華府可能會改變政策。

布林肯指出：「光是這樣還不夠，我們仍需要讓更多援助送到加薩及其周邊。我們須改善人道主義救援工作者面臨衝突的情況。」他是指確保以色列不會攻擊救援團體的一種機制。

另外，布林肯今天也敦促巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）迅速接受以色列最新提出、旨在確保人質順利獲釋且「極其慷慨」的加薩休戰協議。

哈瑪斯談判代表今天預計在埃及開羅會見卡達和埃及的調停人士，對以色列上週末提出的分段式休戰協議做出回應。

布林肯在利雅德舉辦的世界經濟論壇（WorldEconomic Forum）會議中說：「唯一擋在加薩民眾和停火之間的就是哈瑪斯。他們必須做出決定，而且要迅速做出決定。我希望他們能做出正確的決定。」

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