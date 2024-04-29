紐約時報：國際刑事法院恐同時對以哈領導人祭逮捕令

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，伊朗和以色列一直處於公開的敵對狀態。德黑蘭往往利用黎巴嫩真主黨和葉門胡塞武裝等側翼攻擊以色列，經過數十年的代理人戰爭，伊以兩國終於進入直接對抗的新階段。2024年4月中伊朗向以色列發射170架無人機、30多枚巡航導彈和120多枚彈道導彈（共計300餘發攻擊），以色列與西方和地區盟友合作，成功攔截絕大部分的攻勢，幾乎無人傷亡。

2024-04-29 10:45