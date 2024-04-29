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美國務卿抵沙烏地 將討論以哈戰爭後加薩治理計畫

中央社／ 利雅德29日綜合外電報導
美國務卿布林肯。路透
美國務卿布林肯。路透

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達沙烏地阿拉伯，這是他更廣泛中東之行的第一站，將討論以哈戰爭結束後加薩治理等問題。

路透社報導，布林肯本週稍後將前往以色列，預計他將敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）採取美國總統拜登本月要求的具體且切實的措施，以改善加薩走廊（Gaza Strip）嚴峻的人道主義局勢。

根據國務院一位高階官員，預期布林肯將在利雅德會見沙烏地阿拉伯高階領導人，並與卡達、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和約旦這5個阿拉伯國家外長舉行更廣泛的會議，進一步討論戰爭結束後加薩走廊的治理狀況。

預期布林肯也將召集阿拉伯國家與歐洲國家，來討論歐洲該如何幫助加薩走廊重建。加薩走廊在以色列長達6個月的轟炸下已變成一片荒地。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的伊斯蘭武裝分子於去年10月7日攻擊以色列，根據以色列統計，共有1200人死亡、253名人質被劫持。

對此，以色列以全面封鎖哈瑪斯統治的加薩走廊進行報復，接著又對加薩發動空中和地面攻勢。根據加薩衛生當局，以色列的攻勢已造成超過3萬4000名巴勒斯坦人喪生。

布林肯也將與沙烏地當局討論沙國及以色列之間實現關係正常化協議的努力，這項大型協議包括美國將向沙國提供有關雙邊國防和安全承諾以及核合作的協議。

以色列 加薩走廊 布林肯

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