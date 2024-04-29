拜登和尼坦雅胡通話 檢討釋放人質談判
白宮表示，美國總統拜登今天和以色列總理尼坦雅胡通話時，針對釋放遭到巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯挾持的人質而「持續展開的那些談判進行檢討」。
法新社報導，白宮在聲明中指出，兩個盟友「針對為確保人質獲釋以及加薩立即停火而持續展開的那些談判進行檢討」。各界尋求這個飽受戰爭摧殘地區達成停戰已久，並正為此加強外交力道。
以色列政府蒙受來自全球盟友要求達成停火的日增壓力，國內訴求確保遭哈瑪斯（Hamas）扣押人質獲釋的抗議聲浪也日益加劇。
埃及、卡達和美國過去數月以來一直試圖斡旋再度達成停火。
上述聲明指出，拜登和尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）「也商討運送人道物資進入加薩，包括經由本週開始開放的北部關卡的準備工作」。
聲明提到，拜登還針對以色列對加薩南部拉法巿（Rafah）的任何可能攻勢「重申其明確立場」。
逾150萬巴勒斯坦人避難尚未遭到以軍地面入侵的拉法，尼坦雅胡則一再矢言派兵進入當地。
對以色列相挺的拜登政府就以方攻勢恐造成平民死傷的情況一再提出警告，並且施壓以軍推遲拉法攻勢。
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