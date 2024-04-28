代表團29日將訪開羅 哈瑪斯消息人士：談停火、以色列方回應
哈瑪斯一名官員今天告訴路透社，哈瑪斯代表團明天將造訪埃及首都開羅，參與旨在跟以色列達成停火的談判。調停者正趕在以色列進攻加薩南部的拉法市之前，讓以哈雙方達成協議。
路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）這名要求匿名的官員還說，代表團將討論哈瑪斯交給卡達、埃及調停者的停火提案，還有以色列方面的回應。
他並未透露最新提案的細節。
過去幾輪的談判都未能消弭雙方立場之間的鴻溝。
哈瑪斯希望協議能夠永久結束這場戰爭，以及讓以軍撤出加薩走廊（Gaza Strip）；以色列只願意暫時停火，好讓以方仍遭俘虜的大約130名人質獲釋，並允許更多人道援助物資送入加薩。
以色列曾說，在達成摧毀哈瑪斯的目標以前，不會結束作戰。
不過，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）昨天表示，若能達成協議，確保哈瑪斯釋放以國人質，以方可以暫停進攻拉法（Rafah）的計畫。
目前有超過100萬流離失所的巴勒斯坦人在拉法避難。
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