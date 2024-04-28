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黎巴嫩真主黨利用無人機與導引飛彈 報復以色列攻擊

中央社／ 貝魯特27日綜合外電報導

背後有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天表示，在以色列跨境攻擊造成包括2名真主黨成員的3人喪生後，該組織利用無人機和導引飛彈攻擊以國北部。

法新社報導，真主黨透過聲明稱，該組織「利用無人機和導引飛彈對馬納拉軍事指揮部（Al Manaramilitary command）和戈蘭旅（Golani Brigade）第51營發動複雜的攻擊行動」。

以國軍隊方面則表示，其鐵穹（Iron Dome）防空系統「成功攔截從黎巴嫩進入以色列北部馬納拉地區的可疑空中目標」。

以軍在聲明中表示，今天稍早，以軍戰機「攻擊了黎巴嫩南部庫扎（Qouzah）地區的真主黨軍事建築」。

自近7個月前以哈戰爭爆發以來，黎巴嫩和以色列的邊境幾乎每天都會發生交火。

4月1日，伊朗駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）大使館館區建築疑遭以色列空襲，導致以色列和伊朗的緊張局勢加劇以來，真主黨也加大對以國境內軍事設施的攻擊力道。

以色列 黎巴嫩

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