加薩停火談判 以要存活人質名單

英國廣播公司（BBC）等媒體三日報導，哈瑪斯、卡達和美國代表團均已抵埃及首都開羅，就以色列和哈瑪斯休戰進行新一輪談判，希望四十八小時內達成哈瑪斯釋放人質交換加薩停火協議，目標是十日穆斯林齋戒月前休兵。但以色列要求哈瑪斯提出仍活著的人質名單，才會派出代表團。

美國官員說，一項停火六周的架構協議，以色列差不多已同意，該協議第二階段將在停火的六周期間制定，以建立更持久的停火。目前關鍵在於針對「脆弱人質」類別的界定，包含傷者、病人、老人及婦女，哈瑪斯尚未同意，「現在球在哈瑪斯手上」。

前述哈瑪斯高官則聲稱，休戰協議在一至兩天內達成的前提是，以色列同意哈瑪斯所提要求，包括讓流離失所的巴人返回北加薩，還有增加人道援助，才將替該協議鋪路。

然而，以色列要求哈瑪斯提出還活著的人質名單，作為參加談判條件。路透報導，以色列代表團是否到開羅參與會談仍不確定，一位知情巴勒斯坦官員說，他們還沒接近敲定協議。

美國、埃及和卡達已為此斡旋數周，旨在十日穆斯林聖月「齋戒月」開始前達成休戰。

休戰提案以暫時停火六周與哈瑪斯釋放人質，換取以色列監獄的巴囚以及運送更多援助。法新社報導，以色列宣稱，加薩民兵綁架二五○名人質，其中一三○人仍在民兵手中，另推定卅一名人質身亡。加薩衛生部三日表示，自去年十月以哈開戰以來，加薩已有三○四一○人死亡、七一七○○人受傷。

在以哈恢復談判休戰之際，以軍正加強對南加薩大城拉法和甘尤尼斯的空襲。加薩衛生部說，以軍二日夜間轟炸造成一家醫院附近一個臨時難民營十一人喪生；以軍則宣稱，這是鎖定該地區民兵的「精準打擊」，並對甘尤尼斯地下基礎設施與軍事地點在內約五十個「恐怖組織」目標，發動一連串大規模空襲。

此外，美國二日首度派三架美軍運輸機沿加薩海岸線空投三點八萬分餐點，約旦軍機同日亦兩度空投人道物資。白宮表示，接下來將有更多空投。空投餐點是野戰口糧，具維持一日所需的營養及熱量。美國總統拜登二日在社群媒體X寫道，流入加薩的援助數量遠遠不夠，「我們將竭盡全力讓更多援助進入」。

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