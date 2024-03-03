領糧巴人遭槍殺 美軍空投物資

針對以軍二月廿九日被控朝焦急等待領糧的加薩走廊加薩市平民開槍釀至少一一五人喪生、逾七百人受傷，美國總統拜登一日宣布，美軍將很快向加薩空投物資後，二日隨即空投糧食。但國際救援組織批評此舉無太大助益，只是杯水車薪。

拜登並希望加薩停火協議能在三月中旬開始的齋戒月前談妥。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）一日引述數位美國官員報導，這起事件並未顯著影響以哈停火談判。

拜登在白宮會晤義大利總理梅洛尼時說，美方將與約旦等國共同對加薩空投糧食等物資，前述事件令人心碎，美國將施壓以色列放行更多人道物資卡車進入加薩。他直言物資目前遠遠不夠，危及孩童等無辜民眾性命，美方將採更多行動。

拜登提到，物資將可望透過海運輸入。白宮國安會發言人柯比表示，空投一開始將著重食物。紐約時報引述一位美國軍官報導，美國空軍計畫空投五萬份口糧。

聯合國已示警加薩面臨饑荒危機。布魯塞爾智庫國際危機組織（ＩＣＧ）聯合國事務專家高文指出，人道工作者向來批評空投物資成效不佳，但加薩現況已惡劣到任何物資至少都能緩解部分苦難，但充其量只是「ＯＫ繃」。

國際扶貧組織樂施會負責對華府倡議的保羅則說，空投大多只能用來減輕美國高官內疚，美方政策正造成加薩持續歷經暴行和饑荒風險。空投微不足道、象徵性物資卻未籌畫如何安全分配，於事無補也極不尊重巴人。

針對包括西方國家在內，國際間要求展開獨立調查的聲浪愈來愈大，柯比一日聲稱，美國沒足夠資訊證實以方說法，已要求以色列調查這起悲劇。

拜登一日另表示，他希望而且美方很努力促成以哈能在十或十一日伊斯蘭教齋戒月前敲定停火協議，但也可能無法談成。他曾表明盼以哈在四日前敲定停火，如今看來很可能落空。

另據ＣＮＮ報導，以哈停火協議討論並未出現顯著受阻跡象，但其進展大多仍取決於哈瑪斯對此前討論內容的回應。美國官員在二月廿九日事件後說，加薩當地混亂情況使人質和停火協議格外迫切，但一位哈瑪斯官員當天警告，談判可能受影響。

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