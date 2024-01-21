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拜登：以色列總理未全盤反對以巴「兩國方案」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
以色列總理內唐亞胡。美聯社
以色列總理內唐亞胡。美聯社

美國總統拜登十九日說，已和以色列總理內唐亞胡討論巴勒斯坦建國的可能方案，聲稱以巴「兩國方案」有多種類型，內唐亞胡並非一概反對，也說未必所有聯合國會員國均擁有軍隊。這是拜、內近一個月來首次通話，時值這波以巴戰火延燒近十五周，外媒認為拜登正試圖淡化美以對巴勒斯坦願景的分歧。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月開戰後，美國是以色列最堅定盟友，但內唐亞胡十八日拒絕美方所提讓巴勒斯坦建國的理念，堅持以色列要對約旦河西岸實施安全控制，並說已向拜登政府表達其立場。白宮國安會發言人柯比同日回應，美方顯然看法不同，相信巴人有權和平建國。

十九日拜、內就通話數小時，白宮否認原因是內唐亞胡十八日的說法，指稱兩人討論如何保護仍受困加薩走廊的以色列人質，還有以軍在加薩改採更精準行動，以有助人道救援。

紐約時報十九日報導，拜登向來主張建立不威脅以色列安全的巴勒斯坦國，是數十年來以巴衝突唯一可行長遠解方。被問及內唐亞胡可接受的選項為何時，拜登僅稱「會再讓各位知道」，也反駁只要內唐亞胡掌權、巴人就建國無望的說法。上次兩人已知的通話是在去年十二月廿三日，當時氣氛緊繃。

拜登和領導極右政府的內唐亞胡相識數十年，但關係複雜，去年兩人因內唐亞胡試圖削弱以色列司法機構權力，以及拜登有意和伊朗重新談判伊核協議而對立。以哈戰爭初期，兩人也一度頻頻對話，此次卻相隔廿七天才通話。柯比則緩頰說，好朋友和盟友未必事事同意，但會直率討論，也否認拜登威逼內唐亞胡接受巴人建國。

但以色列不只面臨美方歧見，內部失和也正加劇。以色列戰時內閣成員、在以哈戰火痛失廿五歲愛子的前參謀總長埃森科特在十八日播出的電視訪談說，以色列應該和哈瑪斯延長休戰，以利剩餘人質獲釋，這和內唐亞胡追求的「完全勝利」唱反調。十九日一早更有許多人質家屬和聲援者不滿以色列當局無法救回人質，局部堵塞特拉維夫一條重要公路。

以色列右派政治人物正呼籲以軍在加薩展開更具侵略性行動，但埃森科特說，唯有和哈瑪斯達成協議才能確保人質獲釋。以色列情報機構摩薩德前首長帕爾多十九日晚也說，要一邊救回人質、還要一邊消滅哈瑪斯是無稽之談。

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