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進入掃蕩期 以軍部分撤出加薩

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
以巴持續交戰，以色列宣布計畫改變戰術並削減軍隊人數之際，以軍一日從加薩部分地區撤出戰車。 美聯社資料照
以巴持續交戰，以色列宣布計畫改變戰術並削減軍隊人數之際，以軍一日從加薩部分地區撤出戰車。 美聯社資料照

邁入二○二四年以巴持續交戰，以色列宣布計畫改變戰術並削減軍隊人數之際，以軍一日從加薩部分地區撤出戰車，預計將重點轉向掃蕩哈瑪斯武裝分子，而非全面入侵。

路透報導，以色列國防軍預計將在加薩繼續軍事行動數月，但也標誌攻勢進入新階段，一名官員一日表示，將於本月從加薩地區撤出部分軍隊，轉向更加鎖定目標的掃蕩行動。

一名美國官員表示，此決定似乎顯示以色列在加薩的行動開始轉向低強度。隨著美國海軍宣布去年十月被部署到東地中海的核動力航空母艦「福特號」打擊群，也將在近期返國，加薩軍事行動節奏似乎有所放緩。

以色列官員指出，撤出部分軍隊將使部分被徵召的後備軍人恢復正常生活，幫助穩定經濟。目前仍將消滅剩下的哈瑪斯勢力視為主要目的，目前在加薩的五個軍旅正從加薩部分撤軍，準備應付黎巴嫩真主黨的第二前線。

以色列官員一直表示，戰爭會分為三個主要階段，第一階段是猛烈轟炸，為地面行動清路，同時警告加薩平民撤離避難。

第二階段是在十月二十七日開始的地面入侵。隨著地面軍隊大量入侵，目前戰車和軍隊已控制加薩大部分的地區，哈瑪斯仍從地道和壕溝猛烈反擊。不願具名的官員向路透表示，以軍現在準備進入第三階段。

該名官員透露，第三階段至少維持六個月，會對哈瑪斯採取強烈的掃蕩任務，「沒有人在談論從加薩會飛來和平鴿」。

另外，伊朗半官方通訊社塔斯尼姆社一日報導，伊朗軍艦艾布士號已進入紅海。以色列與哈瑪斯開戰後，與伊朗有關聯的武裝勢力攻擊航行紅海船隻，使得這個關鍵航道緊張升溫。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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