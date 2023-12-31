將加入美國領頭紅海「護航聯盟」？ 德國聯邦議會多數議員支持

目前來自柏林政界的聲音表明，德國聯邦國防軍將迎來其下一個重要的境外任務：2024年1月或2月，德國將參與由美國領導的紅海保護任務，前提是德國聯邦議會批准該行動。這是德國一個重要的特殊之處：德國聯邦國防軍也被稱為「議會軍隊」-- 其每次行動，哪怕但凡僅有一名德國士兵踏足外國土地，都必須得到聯邦議會的授權。

世界上最重要的航線之一

美國將該行動命名為「繁榮守護者」，並向約40個國家發出支持請求。「繁榮守護者」，名字已一目了然--為了保障繁榮，具體而言便是確保重要航線的安全。目前已有法國和英國等國參與，德國可能也將加入其中。其背景是伊朗支持的葉門胡塞叛軍越來越頻繁地襲擊從亞洲經由蘇伊士運河前往歐洲的貨船，以及由歐洲返回亞洲的船隻。

這條航線的重要性從一組數據中便不難看出：全球約10%的貿易和約30%的集裝箱運輸要通過該航線。上個月發生了大約20起針對船隻的襲擊，其中包括大規模使用戰鬥無人機和巡航導彈等武器。

德國政府：有獲取安全的權利

德國聯邦政府發言人赫貝施特萊特（Steffen Hebestreit）本周中旬證實，聯邦政府正在考慮參與這項任務。他的措辭間透露出參與該行動的可能性很大：「安全是一種權利。在海上和公海上也應有自由權。當這些權利受到威脅時，國際社會有責任應對並減少這些威脅」。相較之下，外交部長貝爾博克（綠黨）的發言人瓦格納（Christian Wagner）的表達則稍顯模糊：「我們正在進行內部評估，如果我們有了結論，做出決定認為應該參與這項任務，屆時我們會告知，將以什麼為基礎、以什麼為授權，來向聯邦議院提出這項提議」。

反對黨基民盟明確表示支持

事實上確實有幾個選擇：例如，德國聯邦國防軍先前參與非洲之角的海盜作戰任務直至2022年4月左右，而歐盟的授權期限一直延續到2024年底。柏林方面有在考慮將這項授權擴大到執行紅海任務。此外，德國聯邦國防軍現役護衛艦之一「黑森」號將於今年年底結束在波羅的海的任務。這艘護衛艦也可以成為為在紅海的美國或英國船只提供救援的理想選擇。

目前可以確定的是：聯邦議會中多數議員支持此次行動，無論基於何種授權。社民黨、綠黨和自民黨組成的聯盟代表已經表示同意。來自自民黨的國防委員會主席齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）告訴《南德意志報》：「德國是世界第三大出口國。因此，貨物運輸受阻會對我們所有人造成影響，如果產品或零部件無法運抵歐洲，每個人都能感受到」。基民盟外交專家瓦德普（Johann Wadephul）表示基民盟作為反對黨也對該行動表示支持：「德國對這類行動有一些限制。但在我看來，我們，作為在野黨，毫無疑問支持聯合國以及這項行動」。

繞道好望角將更加耗時

與此同時，瓦德普也警告無需倉促行事：「德國聯邦議會將於1月第二周舉行會議。據我觀察，美國已經在紅海地區展開行動，與英國、法國和意大利一起，可能還有西班牙。因此，德國沒有必要立即加入這個聯盟。但我們已准備好等待德國聯邦議院做出相應決定。我們可以提前做好准備，即：如果需要我們的幫助，我們可以為護衛紅海任務的成功盡一份力」。

多家航運公司，尤其像丹麥馬士基（Møller-Mærsk）這樣的大型航運公司，目前選擇繞道非洲南端的好望角。這可能導致長達兩周的延誤。胡塞武裝分子在11月份對貨船銀河領袖號（Galaxy Leader）的劫持顯示了其行動力。該船船員--盡管許多西方國家一再要求將其釋放--至今仍然被困在船上。

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