海運巨頭避經紅海 美擴大護航

葉門叛軍「青年運動」多次在紅海襲擊商船，抗議以色列對加薩的軍事行動，長榮海運等多家全球主要航運業者陸續宣布暫緩通航紅海。英國衛報十七日報導，出訪中東的美國國防部長奧斯丁擬宣布啟動一支擴大海上防衛部隊，類似現由美國領導駐巴林的對抗海盜聯合特遣隊，旨在保障商船免受攻擊並維持航運安全。

紅海是全球最重要的石油及消費品運輸路線之一。十一月十九日，與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯同受伊朗支持的青年運動首度登上並劫持一艘貨輪，隨後多次以飛彈和無人機攻擊航經紅海的貨輪，宣稱要阻止船隻前往以色列。美英法海軍皆曾攔截青年運動的無人機及飛彈，本月十六日，美軍驅逐艦卡尼號擊落共十四架青年運動向以國發射的無人機。

路透十八日引述美國官員指出，當日再有一艘名為Swan Atlantic的商船航經紅海南部時，遭到從青年運動所控制地區的發射飛彈攻擊。

紅海位置圖 資料來源／法新社 圖／聯合報提供

由於紅海安全情勢惡化，香港東方海外貨櫃航運公司、法國達飛航運集團、丹麥馬士基集團、德國貨櫃航運公司赫伯羅德、瑞士地中海航運公司等主要航運業者，均已宣布暫緩通行紅海。

台灣長榮海運十八日表示，將不再透過紅海運送以色列貨物，「直至另行通知」，從亞洲前往地中海和美國東岸的貨輪也不再航經紅海與蘇伊士運河，改為繞行好望角。石油巨頭英國石油公司也宣布，將暫停所有通過紅海的石油運輸。

紅海航線受阻，會對全球運輸成本和埃及經濟造成重擊。去年至今年，蘇伊士運河為埃及帶來九十五億美元（約台幣三千億元）收益。

蘇伊士運河管理局負責人雷比指出，已有五十五艘船避走紅海南端、分隔阿拉伯半島與非洲的曼德海峽，多花約二周航程經由好望角繞道而行；過去數個月內獲報廿多起船隻事件，多發生在曼德海峽周邊。

美國已準備組織多國部隊在紅海護航，計畫暫名「繁榮衛士行動」。先前美方尋求說服中國大陸加入一支以巴林為據點行動的擴大海上防衛部隊，官員透露，多個阿拉伯國家同意加入，包括巴林、約旦、阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、埃及等。先前多國參與的第一五三特遣隊已在紅海運作，應對索馬利亞海盜等威脅。

伊朗國防部長阿什蒂亞尼則說，若美國採取這類「不理性」舉措，啟動保護紅海船運的多國特遣隊，將面臨極大問題，「無人能在我方支配的區域有所動作」。青年運動領袖胡提警告，將回擊逾越紅線的舉動，包括美國直接介入加薩。

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