環保示威活動力挺巴勒斯坦 瑞典「環保少女」童貝里行為掀議

11月12日，大約8.5萬人在荷蘭阿姆斯特丹參加環保示威活動，呼籲採取更多行動應對氣候變化。這是荷蘭有史以來最大規模的氣候抗議活動。

在實況直播的示威集會上，戴著巴勒斯坦格子圍巾的瑞典活動人士格蕾塔·童貝里（Greta Thunberg）在台上發言說：「作為氣候爭議運動，我們必須傾聽那些受壓迫和為自由、正義而戰的人們的聲音。否則，沒有國際團結，就不可能有氣候正義」。

接著，她邀請一名同樣戴著巴勒斯坦格子圍巾的巴勒斯坦婦女和阿富汗活動家薩哈爾·謝爾扎德（Sahar Shirzad）發言。這名巴勒斯坦婦女接過話筒說，「我的國家正在發生一場種族屠殺」。她還稱以色列有目標地襲擊醫院和平民。

許多參加示威集會的人對這樣的指控表示憤怒。在巴勒斯坦和阿富汗婦女發言結束，童貝里繼續演講時，一名男子走上台，搶走了格蕾塔的麥克風，並表示，「我來這裡是為了氣候示威，不是為了表達政治觀點」。該男子很快被帶下台。這時，台下有人開始高呼「被佔領的土地上沒有氣候正義」，童貝里也加入其中。

美聯社報導，在童貝里上台發言前，集會現場有多人揮舞巴勒斯坦國旗，並高呼支持巴勒斯坦的口號。阿富汗活動家薩哈爾·謝爾扎德事後向美聯社表示，童貝里允許他們和她一起上台，並稱「她基本上（發言）把時間都給了我們」。

童貝里的言行在社交媒體X上引發不同反響。許多原本支持她的人指責童貝里把氣候示威變成了「反猶太主義示威」。有人寫道，「由於政治無知、缺乏同理心和過分自負，童貝里正在摧毀她之前與他人辛辛苦苦建立起來的一切」。

童貝里隻字不提哈瑪斯的恐怖主義

恐怖組織哈瑪斯10月7日襲擊以色列，造成1200人死亡後，以色列軍隊對加薩地帶進行了旨在摧毀哈瑪斯的空襲和地面行動。

10月20日，童貝里在其多個社交媒體平台上公開聲援巴勒斯坦，表示與加薩站在一起。她在Instagram分享的照片顯示，童貝里和三名年輕女子在一起，其中一名女子舉著巴勒斯坦國旗，上面寫著「解放巴勒斯坦」。童貝里在帖子中沒有提及10 月 7 日哈瑪斯大屠殺中的以色列受害者。童貝里還在她的賬戶上分享了一個位於德國的親巴勒斯坦組織賬戶的帖子，該帖子稱加薩正在發生「種族滅絕」。

童貝里的上述表態引起了軒然大波。在評論中，許多人批評她對哈瑪斯的恐怖主義行為隻字不提。以色列國防軍發言人阿裡耶·沙利卡爾回應稱，童貝里對加薩表示聲援，而對以色列人被屠殺隻字不提，這實際上並不是表明她支持巴勒斯坦人，而是把巴勒斯坦人、哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織制造的恐怖掃到桌子下面，就好像它們不存在一樣。

童貝里的的立場也受到了德國氣候活動人士路易莎·紐鮑爾（Luisa Neubauer）和氣候運動德國分部的批評。紐鮑爾10月底對媒體表示，「我們全力聲援全世界的猶太人，我們強烈譴責哈瑪斯的恐怖行為」。她說，以前她曾認為童貝里「非常善於思考、富有遠見」，因此，過去幾天的經歷讓她更為痛苦。她還表示，「我個人致力於暫停全球進程，直到我們能夠確定某個團體不能再利用全球『星期五為未來』運動（FFF）賬戶進行虛假信息和仇恨活動」。

（美聯社、德新社、明鏡周刊等）

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