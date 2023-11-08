「加薩兒童墳場」聯合國促停火 以色列考慮「戰術小停頓」

聯合國秘書長古特瑞斯六日敦促以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯立即停火，並警告說，遭受轟炸的加薩走廊正淪為「兒童墳場」。

古特瑞斯說，「我們必須立即採取行動，擺脫這種殘酷、可怕、痛苦且毫無盡頭的破壞。加薩正成為兒童墳場，據報導每天都有數百男女孩遇難或受傷」。

哈瑪斯十月七日突襲以色列造成一千四百人喪生，兩百四十人被擄往加薩成為人質。哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，自以色列發動報復性攻擊以來，加薩已有一萬二百廿二人喪生，其中超過四千一百人是孩童。

古特瑞斯表示，以軍地面行動和持續轟炸，對平民、醫院、難民營、清真寺、教堂和聯合國設施都造成威脅，「沒有人安全」。他也譴責哈瑪斯和其他武裝分子利用平民當人肉盾牌，繼續向以色列發射火箭彈，呼籲哈瑪斯立即無條件釋放所有人質。

聯合國說，加薩兩百廿萬人缺乏糧食、飲水、電力、醫藥和燃料。古特瑞斯在聯合國總部對媒體說：「面對眼前災難，人道主義停火實有必要，分分秒秒都變得更為迫切。加薩的噩夢不僅是人道危機，更是一場人類危機。各方都應遵守國際人道法規定的所有義務。我們看見明顯違反國際人道法的行為」。

他並表示，援助物資已開始再次經由埃及的拉法關卡進入加薩，但抵達速度完全不夠，「少量的援助無法滿足海量需求，僅拉法過境點沒有能力處理所需規模的救援卡車」。

以色列則說，因為需要時間檢查車輛，以確定車上沒有載運燃料。古特瑞斯說：「如果沒有燃料，保溫箱中的新生兒和依靠維生系統的病患將會死亡。」

以軍已包圍哈瑪斯根據地加薩市。路透報導，以色列總理內唐亞胡六日表示，以色列會考慮讓戰事「戰術上小停頓」，「這裡停一小時、那裡一小時」，以利救援進入加薩及人質撤離，但他仍拒絕全面停火。

美國總統拜登六日和內唐亞胡通話，討論這類戰事暫停及人質問題。白宮表示，拜登重申支持以色列，同時強調以國務必保護平民。路透指出，美方立場和以色列相仿，擔心若全面停火，哈瑪斯將重整旗鼓。

以色列表示人質若未獲釋就不會停火，哈瑪斯則說加薩若持續遭攻擊就不會停止作戰或釋放人質，雙方僵持不下。

內唐亞胡並認為，當前衝突結束後，以色列將無限期承接加薩總體安全責任，「我們已經看到，如果我們不負起安全責任，會發生什麼事」。

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