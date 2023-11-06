挺以色列風向變 華府30萬人上街挺巴

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯十月七日突襲以色列，以軍報復空襲加薩並派出地面部隊入侵。以哈戰爭至今將近一個月，已造成加薩近萬人喪生，一百五十萬人流離失所，同情以色列的聲音幾乎消失，如今聯合國譴責以軍在加薩的密集轟炸和全面封鎖行動造成人道災難，各國呼籲停火，美國力挺以色列的聲音開始鬆動，華府號稱有卅萬人示威支持巴人。

哈瑪斯控制的加薩衛生部五日表示，近一個月來，加薩已有九七七○人因以軍的空襲和砲火喪生，包括四千八百名孩童。哈瑪斯突襲則導致以色列一千四百人喪生，兩百四十人成為人質。

以哈戰爭滿月 人道危機升溫 製表／國際中心 突襲行動三天後，以色列總理內唐亞胡誓言消滅哈瑪斯復仇，要從空中和地面把加薩「變成一片廢墟」。當時美國總統拜登說，他保證支持以色列。

然而，以色列隨即開始密集空襲加薩加薩北部四分之一建物毀損。除了哈瑪斯的軍事據點，醫院、難民營相繼遇襲，平民傷亡不斷攀升，其中許多是老弱婦孺。以軍並對加薩全面封鎖，切斷水電、燃料和物資運送，民眾只能靠聯合國的人道物資求生，許多醫院因沒電沒藥停擺。

以軍並下令加薩北部居民全數撤離，加上住處被炸毀，一百五十萬加薩人流離失所。

聯合國抨擊，以軍封鎖行動和密集空襲，形同對加薩平民集體報復，空襲加薩難民營也造成大量平民傷亡，「這些不成比例的攻擊，可能等同於戰爭罪行」。

以軍反駁，哈瑪斯在民用建築下方設有指揮中心，以軍必須剷除這些據點。

以色列攻擊和封鎖讓加薩傷亡情況日益嚴峻，國際呼籲全面停火或人道休戰的聲浪日益高漲。玻利維亞與以色列斷交，抗議以軍血腥空襲加薩，土耳其、巴林、約旦、哥倫比亞、宏都拉斯、智利、查德等國召回駐以大使。

ＣＮＮ報導，拜登、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁警告，隨著全球對加薩苦難的憤怒加劇，以色列將很難繼續實現在加薩的軍事目標。美國官員提醒以色列，必須盡可能避免平民傷亡。上周布林肯在聯合國表示「必須考慮人道休戰」，但以色列拒絕。

路透報導，華盛頓、倫敦、巴黎、安卡拉、伊斯坦堡、雪梨等大城，四日皆湧現支持巴勒斯坦人的民眾抗議，呼籲停火及譴責以色列。華府數萬人上街遊行，是以哈戰爭以來規模最大的支持巴人示威。民眾在白宮前揮舞巴勒斯坦旗幟，呼喊口號指責拜登總統支持以色列，形同涉入一場「種族滅絕」。主辦單位「立即行動制止戰爭和結束種族主義」宣稱，卅萬人參加示威。

在倫敦、巴黎、柏林、伊斯坦堡、雪梨等地，都有示威者上街支持巴勒斯坦，要求停火。

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