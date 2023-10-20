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挺加薩群眾衝美國會山莊 300人被捕

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
同情加薩巴勒斯坦人處境的左派猶太人團體「猶太和平之聲」，十八日闖入美國國會山莊，手持挺巴人標語和高呼口號，最後被國會警察逮捕。（歐新社）
同情加薩巴勒斯坦人處境的左派猶太人團體「猶太和平之聲」，十八日闖入美國國會山莊，手持挺巴人標語和高呼口號，最後被國會警察逮捕。（歐新社）

以色列封鎖和空襲加薩走廊，已在多國激起同情巴勒斯坦人的怒火。華府國會山莊十八日出現示威抗議，支持加薩巴人的群眾一度占領「甘農眾議院辦公大樓」。

該活動十八日約中午在國家廣場展開，延伸到坐落在獨立大道和新澤西大道的該辦公大樓，緊鄰國會山莊。這些群眾持「讓加薩活下去」和「哀悼死者，為生者拚命戰鬥」等標語，並高呼「立即停火」與「解放巴勒斯坦」等口號。警方花數小時清場，共逮捕約三百人。

前述活動由猶太左翼組織「猶太和平之聲」發起，其在社群媒體聲稱國會山莊外至少聚集一萬人，最後有五百人闖入該辦公大樓的圓形大廳，以「反對以色列政府對巴人持續的種族清洗」。該組織由美國國內反猶太復國主義的左派猶太活動人士組成。

國會警察則對群眾發出警告，表明國會建築物內不允許做出這類行為。警方說，「我們警告抗議人士停止示威，但他們不聽，就開始逮捕行動」。警方強調，儘管民眾可在通過安檢後進入大廳，但大廳內禁止示威。

該活動獲部分國會議員支持，巴勒斯坦裔密西根州民主黨聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）指稱，以色列總理內唐亞胡不斷撒謊，所以他宣稱以軍十七日未攻擊加薩醫院的說法並不可信。

德州共和黨聯邦眾議員韋柏（Randy Weber）在其辦公室外掛著寫有「我與以色列站在一起」的標語，亦遭群眾撕毀。

鑑於愈來愈多群眾於十八日下午至晚間，聚集在國會山莊建築群的聯邦眾院周邊，警方密切監控情勢，並臨時決定封路，只有國會職員及雇員可進出特定區域。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 華府 加薩走廊

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